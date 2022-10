Costume d’Halloween ‘Harry Potter’ Draco Malfoy de JoJo Siwa 2022: Vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Le spectacle JoJo et BowBow étoile JoJo Siwa19 ans, est allée sur Instagram et TikTok pour partager son incroyable costume d’Halloween le 25 octobre. L’actrice et chanteuse a révélé qu’elle avait décidé de se déguiser en Draco Malfoy du Harry Potter franchise cinématographique. JoJo a utilisé l’audio du film pour ajouter un élément supplémentaire à la vidéo emblématique. “Voici Crabbe et Goyle. Et je suis Malfoy, Draco Malfoy, » articula la personnalité de la télévision. Le costume comprenait la célèbre robe noire de Poudlard, un cardigan gris, une chemise boutonnée blanche et une cravate verte assortie aux yeux émeraude de JoJo. Pour compléter le look, elle a également coiffé ses mèches blondes courtes en platine dans un style de dos élégant, tout comme le célèbre personnage de film.

De nombreux fans de la chanteuse “Boomerang” ont consulté la section des commentaires sur Instagram pour féliciter JoJo d’avoir réussi le costume parfait. “OH MON DIEU L’EXACTITUDE”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté, “Merde, c’est une ressemblance.” Même chanteur Véronique Kole a commenté à quel point JoJo était incroyable. « Non, non, vous l’avez CORPS. Vous venez de gagner Halloween », a-t-elle écrit.

JoJo a d’abord fait allusion à se déguiser en Draco le 23 octobre via une vidéo TikTok d’elle et de sa petite amie, Avery Cyrus, 22 ans, prise par des paparazzis la semaine dernière. “Elle a toujours l’air bien mais je ressemble à Drago Malfoy [sic] avoir une mauvaise journée de cheveux », JoJo a légendé la vidéo. Le lendemain, elle s’est rendue sur TikTok pour partager une autre vidéo d’elle se transformant en Draco avec Mariah CareyLa chanson “Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi”. “k mais pourquoi lui ressemblez-vous réellement”, a commenté un utilisateur sur le message désormais viral. Et bien que beaucoup aient convenu que JoJo ressemblait vraiment à Draco, d’autres n’ont pas pu s’empêcher de remarquer qu’elle ressemblait également à Hazel Swearengen de Disney. Superposé avant de mettre sa tenue complète de Draco. “Tu ressembles à Hazel de bunkd”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté, “Lmaooo, je pensais qu’elle s’habillait comme Hazel.”

Les messages d’Halloween arrivent quelques jours seulement après que JoJo et Avery ont été aperçus en train d’être aimés partout à Los Angeles. “POV sanglotant à l’aéroport de Burbank, puis je regarde et vois des paparazzi et tout ce que je peux faire, c’est rire”, a écrit la beauté blonde en légende d’une photo Instagram d’elle et de son amour à l’aéroport de Burbank le 23 octobre. Et le 24 octobre. , Avery a partagé une adorable vidéo d’elle-même en train de cuisiner des pâtes pour JoJo et sa famille. “Comment impressionner la famille de votre petite amie”, la star de TikTok a légendé son message.

JoJo, qui est devenu célèbre grâce à plusieurs émissions de Nickelodeon, est devenu gay par Twitter le 22 janvier 2021. “Ma cousine m’a offert une nouvelle chemise”, a-t-elle légendé la photo d’elle portant une chemise qui l’appelait la “meilleure cousine gay de tous les temps”. Après son coming-out, JoJo a eu sa première relation publique avec Kylie Prew, cependant, les deux ont officiellement annoncé leur départ en juin. La Mamans de danse alun a officiellement confirmé qu’elle était dans une nouvelle relation, avec Avery, le 12 septembre, via TikTok. Depuis lors, les deux personnalités virales sont devenues fortes et ont fait étalage de leur amour sur les réseaux sociaux.