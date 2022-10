Costume d’Halloween d’Elvira de Kylie Jenner 2022: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Kylie Jenner25 ans, a de nouveau tué un look d’Halloween alors qu’elle se transformait en Elvira à partir de 1988 Elvira : maîtresse des ténèbres. L’ensemble était un pur camp des années 80 alors que le magnat du maquillage a recréé l’affiche du film dans une robe noire plongeante avec une perruque noire pleine de volume. Elle a ajouté des collants transparents et des escarpins noirs, tout comme l’actrice Cassandre Peterson, aujourd’hui âgé de 71 ans, a revêtu les images promotionnelles du premier film. Enfin, elle a terminé le look avec Kris Jenner glam approuvé qui comprenait beaucoup d’eye-liner noir et une lèvre rouge audacieuse. “MAÎTRESSE DES TÉNÈBRES”, a-t-elle légendé l’image via Instagram aux côtés d’un emoji araignée. Kris, 66 ans, l’aimait clairement comme elle l’a commenté avec plusieurs cœurs noirs dans les commentaires.

Plus à propos Kylie Jenner

Dans le film d’horreur comique, Elvira de Peterson est une hôtesse d’horreur pour une série télévisée Le film macabre d’Elvira. Elle finit par déménager dans une communauté conservatrice après avoir hérité d’une maison de sa défunte tante à Fallwell, Massachusetts. En fin de compte, son objectif est de déménager à Las Vegas pour un spectacle, mais elle finit par se faire prendre dans les manigances d’une petite ville – ce qui conduit à son arrestation pour sorcellerie (mais ensuite à déménager à Vegas pour son spectacle musical prévu). Le projet réalisé par James Signorelli met également en vedette W.Morgan Sheppard, Daniel Greene, Jeff Conaway, Susan Kellerman et Edie McClurg.

Kylie est depuis longtemps une amoureuse d’Halloween, adoptant des costumes extravagants et des transformations au fil des ans ! Sa passion pour Spooky Season se voit également à travers ses collections annuelles Kylie Cosmetics sur le thème d’Halloween. Cette année, elle a fait équipe avec DC’s Homme chauve-souris pour une collaboration épique sur le thème de la bande dessinée lourde sur les nuances de noir, noir et gris (tout comme le costume original du croisé capé). Kylie elle-même avait l’air incroyable dans la campagne sexy alors qu’elle portait une version sexy du costume avec le masque d’oreille de chauve-souris.

C’est l’un des nombreux costumes de Kylie pour Halloween 2022 jusqu’à présent: elle a déjà fait ses débuts avec une brillante prise de Elsa Lanchester dans La fiancée de Frankenstein via Instagram, avec un personnalisé Jean Paul Gaultier robe. “HAPPY HALLOWEEEKEND”, a déclaré la fondatrice de Kylie Skin et Kylie Baby dans ses légendes.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe

Lié:

Bébés secrets de célébrités : Khloe Kardashian et d’autres stars qui ont eu des grossesses surprises