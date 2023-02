Costume de veuve: un mari malade mental non armé a reçu une balle dans le dos

LOS ANGELES (AP) – Une veuve californienne dont le mari souffrait d’une crise de santé mentale lorsqu’elle a appelé un numéro non urgent pour obtenir de l’aide l’année dernière a poursuivi la police de Culver City mardi, alléguant qu’ils avaient tiré sur son mari non armé dans le dos alors qu’il fuyait des officiers.

Adriana Medina a déposé son procès pour droits civils et mort injustifiée devant le tribunal de district des États-Unis pour la fusillade mortelle de Guillermo Medina le 18 décembre dans la banlieue de Los Angeles.

Medina souffrait de schizophrénie paranoïaque et n’avait pas pris ses médicaments depuis quelques semaines lorsqu’il s’est présenté chez lui et a frappé aux fenêtres, a déclaré sa femme lors d’une conférence de presse.

Elle a délibérément évité d’appeler le 911 et a composé le numéro principal du poste de police dans l’espoir d’avoir une intervention en santé mentale. Elle a dit à la police qu’elle ne croyait pas que son mari allait blesser qui que ce soit, selon le procès.

“Cet appel à l’aide est devenu une condamnation à mort”, a déclaré l’avocat V. James DeSimone.

Un porte-parole de la police n’a pas voulu commenter le litige en cours, mais un communiqué de presse publié après la fusillade a déclaré que les policiers avaient répondu à un appel de violence domestique impliquant un mari menaçant sa femme avec une arme de poing.

“Il n’y a eu aucun rapport de violence domestique”, a déclaré DeSimone. “Il n’y a pas eu de rapport selon lequel il la menaçait avec une arme de poing. Elle n’a jamais vu d’arme.

Les déclarations contradictoires de la police et de l’épouse de Medina, ainsi que la vidéo granuleuse de la fusillade, rendent trop difficile de déterminer si la fusillade était justifiée, a déclaré Ed Obayashi, shérif adjoint et conseiller du shérif du comté de Plumas qui enquête sur les incidents de recours à la force. pour la police en Californie et dans tout le pays.

Les enregistrements de l’appel à la police et de ce que les répartiteurs ont transmis aux agents seront cruciaux pour déterminer la menace qu’ils ont pu percevoir, a-t-il déclaré.

“Le facteur le plus important est de savoir s’il y avait une menace immédiate posée aux officiers”, a déclaré Obayashi. “En supposant que les officiers ont été informés qu’il y a une arme à feu est un facteur très pertinent pour déterminer si la force meurtrière est justifiée.”

Guillermo Medina s’est enfui dans une voiture à l’arrivée de la police, puis a couru à pied après avoir percuté un terre-plein, a indiqué la police dans un communiqué de presse.

DeSimone a présenté une vidéo de surveillance d’un bâtiment qui montrait Medina se précipitant vers un poteau électrique, puis tombant à genoux et roulant sur le dos. Les agents se sont approchés lentement et l’un d’eux a semblé le menotter.

Cela a semblé prendre plusieurs minutes avant que les premiers soins ne soient prodigués.

Le bureau du coroner a déterminé que la cause du décès était un homicide, a déclaré DeSimone.

La fusillade fait l’objet d’une enquête par le bureau du procureur général de l’État.

Adriana Medina a déclaré que son mari était un bon père qui cuisinait pour leurs enfants et les entraînait au football pour les jeunes.

“La perte soudaine de mon mari a complètement dévasté ma famille et bouleversé notre vie”, a-t-elle déclaré. “Je n’arrive pas à croire qu’il nous a été enlevé alors qu’il avait vraiment besoin d’aide.”

Brian Melley, l’Associated Press