Costco voit l’inflation abonder, affectant une multitude de produits de consommation

Ne dites pas aux dirigeants de Costco que l’inflation est faible.

La chaîne de clubs à grande surface a déclaré qu’elle assistait à une accélération des prix pour une gamme de produits, notamment des conteneurs d’expédition, du papier d’aluminium et une augmentation de 20% des prix de la viande au cours du mois dernier.

« Les facteurs inflationnistes abondent », a déclaré le directeur financier Richard Galanti lors de l’appel des résultats du troisième trimestre fiscal de la société jeudi.

« Ceux-ci incluent des coûts de main-d’œuvre plus élevés, des coûts de fret plus élevés, une demande de transport plus élevée, ainsi que la pénurie de conteneurs et les retards dans les ports … une demande accrue dans diverses catégories de produits certaines pénuries, diverses pénuries de tout, des copeaux aux huiles et fournitures chimiques par les installations touchées par le Golfe gel et tempêtes et, dans certains cas, des prix plus élevés des matières premières », a-t-il ajouté.

Costco a déclaré un bénéfice de 2,75 $ par action pour la période, bien au-dessus des estimations de Wall Street. Il a également enregistré des revenus de 45,3 milliards de dollars qui ont également battu la rue, qui recherchait 43,6 milliards de dollars.

Sous ces chiffres, cependant, se trouvait une histoire sur l’impact de la hausse générale des prix sur la chaîne.

Du côté positif, il y a eu une poussée de l’inflation de l’essence alors que les prix à la pompe ont grimpé d’environ 30 % à l’échelle nationale cette année. Dans d’autres cas, ce n’était pas si simple.

Comme d’autres entreprises, Costco a eu du mal à répercuter les coûts sur les clients. La société s’attend à ce qu’il puisse y avoir des pressions sur les marges, bien que le degré reste à voir et qu’il n’y ait pas eu d’impacts significatifs jusqu’à présent.

Les économistes considèrent en grande partie la flambée actuelle d’inflation – une jauge suivie de près publiée vendredi estime le rythme annuel à 3,1% – comme temporaire. Ils énumèrent bon nombre des mêmes facteurs que les dirigeants de Costco, principalement une série de problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont provoqué des pics de produits au cœur de l’économie américaine et de la consommation des ménages.