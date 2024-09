Costco vient de démonter l’explication bizarre de l’avocat de Diddy sur la raison pour laquelle 1000 bouteilles d’huile pour bébé ont été trouvées dans la maison du rappeur

Le détaillant en gros Costco a riposté aux affirmations selon lesquelles Sean « Diddy » Combs leur achetait en gros de l’huile pour bébé.

Les allégations ont été faites par l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, après qu’une énorme quantité d’huile pour bébé ait été trouvée par la police dans les propriétés appartenant au rappeur.

La police avait effectué des perquisitions dans des propriétés appartenant à Combs à Miami et Los Angeles en mars 2024.

En plus des armes à feu et des munitions, les agents ont également trouvé 1 000 bouteilles d’huile pour bébé dans les propriétés.

Agnifilo a été interrogé sur la découverte de l’énorme quantité d’huile pour bébé trouvée dans les demeures.

Il a déclaré à Harvey Levin de TMZ : « Je ne sais pas d’où vient le nombre ‘1 000’. Je ne peux pas imaginer que ce soit des milliers [of bottles of baby oil and lube]et je ne suis pas vraiment sûr de ce que l’huile pour bébé a à voir avec quoi que ce soit.

Levin a expliqué qu’il pourrait être utilisé comme « lubrifiant pour une orgie ».

Combs a été arrêté pour trafic sexuel (Dave Benett/Getty Images pour TAO Group Hospitality)

Agnifilo a répondu : « Je suppose – je ne sais pas de quoi tu as besoin de mille [for]. Une bouteille d’huile pour bébé suffit. Je ne sais pas pourquoi il vous en faut mille.

L’avocat a poursuivi en disant : «[Diddy] a une grande maison. Il achète en gros. Je pense qu’ils ont des Costcos partout où il a une maison. Je veux dire, vous êtes-vous assis dans le parking d’un Costco et avez-vous vu avec quoi les gens en sortent ?

« Je ne pense pas que ce soit mille. Disons simplement que c’était beaucoup.

Mais TMZ a maintenant signalé que Costco les a informés qu ‘«aucun des sites américains de l’entreprise ne vend de l’huile pour bébé», mettant apparemment fin aux affirmations d’Agnifilo selon lesquelles Combs s’approvisionnait en huile.

Le 16 septembre, Combs a été arrêté dans un hôtel de New York détenu par le gouvernement fédéral.

Combs a nié tout acte criminel (Dia Dipasupil/FilmMagic)

Il a depuis été accusé de trafic sexuel et de racket au niveau fédéral, les procureurs fédéraux l’accusant également de « création d’une entreprise criminelle ».

Ils allèguent également qu’il a contraint, menacé et maltraité des femmes « pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa conduite ».

Au 25 septembre, 11 personnes avaient porté des accusations contre Combs, certaines allégations remontant aux années 1990.

La personne la plus récente à s’être manifestée est Thalia Graves, qui a affirmé avoir été droguée, ligotée et violée par Combs et son garde du corps en 2001.

Elle affirme également qu’ils ont filmé l’agression.

Combs a nié tout acte criminel et a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.