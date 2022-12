Costco sur l’inflation nous empêche de réagir de manière excessive à des prix à la production plus élevés

Les prix de gros en novembre ont peut-être été légèrement plus chauds que prévu, mais le regard de la semaine prochaine sur les prix à la consommation est celui qui pourrait solidifier la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. En fin de compte, nous pensons que l’indice des prix à la consommation (IPC) de novembre a plus de poids auprès du marché et de la Fed que les chiffres de vente en gros de vendredi, connus officiellement sous le nom d’indice des prix à la production (IPP). Avant de réagir de manière excessive à l’impression de vendredi, considérez également ce que Club Holding Costco (COST) a dit à propos de l’inflation dans ses résultats trimestriels après la cloche de clôture jeudi – elle semble avoir tendance à baisser, quoique lentement, même si quelques domaines comme les aliments frais restent collants. “Rappelez-vous au dernier trimestre et au quatrième trimestre, nous avons estimé que l’inflation des prix d’une année sur l’autre était d’environ 8%. Au premier trimestre, nous estimons que le nombre d’inflation équivalent d’une année sur l’autre se situe entre 6% et 7%”, a déclaré Costco. Le directeur financier, Richard Galanti, a déclaré lors de l’appel sur les résultats du premier trimestre fiscal de la société. “Certaines choses sont en hausse, mais dans l’ensemble, nous constatons une petite tendance”, a-t-il ajouté. Au niveau des gros titres, ce que voit le géant de la vente au détail semble directionnellement conforme à ce que le rapport sur les prix de gros de vendredi a indiqué. L’IPP a augmenté de 7,4 % d’une année sur l’autre, un peu plus chaud que l’estimation d’un bond de 7,2 %. Cependant, le chiffre global de novembre est en baisse par rapport au taux annuel révisé de 8,1 % enregistré en octobre et à 8,5 % en septembre. L’augmentation de 7,4 % en novembre est également la plus faible augmentation annuelle des prix de gros depuis mai 2021. La trajectoire à la baisse sur une base annuelle s’est poursuivie malgré des augmentations dans plusieurs catégories d’aliments, y compris les légumes frais et secs. L’IPP a augmenté de 0,3 % d’un mois à l’autre – légèrement au-dessus de l’estimation de 0,2 %, mais le même taux d’augmentation observé en octobre et septembre. Le bond de 3,3 % d’une année sur l’autre de l’indice alimentaire de l’IPP est l’un des points de données les plus préoccupants, représentant une forte augmentation par rapport à la hausse de 0,8 % d’octobre et à la hausse de 1,5 % de septembre. Alors que Costco a parlé de certaines pressions alimentaires – similaires à ce que le PPI de vendredi a montré – nous sommes satisfaits du fait que la direction de Costco n’a pas averti d’un sérieux renversement des tendances de l’inflation. Pour être sûr, Galanti a rappelé aux investisseurs que la situation était fluide, disant “nous vous tiendrons au courant” des pressions sur les prix qu’il constate. Mais, à partir de maintenant, le CFO a signalé une évolution favorable des prix des produits de base comme la farine de maïs, le sucre et le beurre. L’IPP de vendredi n’a pas sensiblement modifié les attentes sur ce que la Fed pourrait faire mercredi à l’issue de sa réunion politique de deux jours en décembre. Le marché s’attend toujours à ce que la banque centrale américaine relève ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage, ce qui représenterait une décélération par rapport à ses quatre dernières décisions agressives . La Fed a relevé ses taux de 0,75 point de pourcentage lors de chacune de ses quatre dernières réunions politiques, à partir de juin et plus récemment en novembre. Au total, la Fed a relevé ses taux d’intérêt six fois cette année pour porter son taux directeur cible entre 3,75 % et 4 % dans le but de ralentir l’environnement d’inflation américain le plus chaud depuis le début des années 1980. Nous prévoyons que la Fed procédera à une augmentation d’un demi-point de pourcentage mercredi à moins que le chiffre de l’IPC de mardi ne soit brûlant et ne remette en question la croyance selon laquelle le pic d’inflation est dans le rétroviseur. Dans notre esprit, ces espoirs sont toujours vivants, surtout après avoir entendu de Costco que les tendances semblent toujours aller dans la bonne direction. Un boucher stocke une vitrine avec des paquets de steaks dans un magasin Costco le 24 mai 2021 à Novato, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images