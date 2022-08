Costco profite de la vente d’une ancienne propriété de Kelowna

L’ancienne propriété et l’entrepôt de Costco à Kelowna ont été vendus.

L’évaluation de la Colombie-Britannique montre que la propriété située sur les autoroutes 97 et 33 a été vendue le 13 avril de cette année pour 31,2 millions de dollars, soit 7 000 $ de moins que la valeur imposable de 2021. Elle a évalué les 11 acres de terrain à 27 114 000 $ et l’entrepôt à 4 093 000 $.

Costco a ouvert son nouveau magasin au 2125 Baron Road en février. Cette décision s’est heurtée à une opposition importante de la part des habitants de la région, principalement en raison de problèmes de circulation. Le quartier autour de l’entrepôt est composé de maisons de ville, d’immeubles à logements et de résidences pour personnes âgées.

En approuvant le déménagement, le conseil municipal a finalement décidé que Costco avait fait suffisamment d’efforts pour remédier aux problèmes potentiels, avec des plans d’investissement d’environ 2,5 millions de dollars pour financer en partie la modernisation des routes voisines. Ces améliorations comprennent de nouvelles voies de virage sur Leckie Road à la sortie de l’autoroute 97, qui sont actuellement en cours.

