Costco montre une fois de plus pourquoi il est le détaillant le mieux géré de la planète

Costco (COST) a publié un autre solide résultat des ventes mensuelles pour juin – un signe que le détaillant à grande surface continue de surperformer et de voler des parts de marché alors que bon nombre de ses pairs se débattent dans un environnement économique difficile. Les ventes nettes du mois ont bondi de 20,4% d’une année sur l’autre pour atteindre 22,78 milliards de dollars, selon les données publiées par Costco jeudi. Cependant, les ventes des magasins comparables du détaillant ont été encore plus impressionnantes, qui ont augmenté de 18,1 % en juin et ont dépassé les estimations de Wall Street de 14,1 %. Les ventes des magasins comparables – également appelées ventes comparables ou comps – sont la mesure sur laquelle nous nous concentrons le plus, car elle fournit le meilleur aperçu des tendances commerciales. L’analyse des ventes comparables nous aide à comprendre si l’entreprise peut attirer plus de clients et leur vendre plus de marchandises. Pour rappel, la structure de reporting de Costco est différente de la plupart des entreprises publiques. Il publie ses résultats de vente chaque mois en plus de ses rapports trimestriels réguliers sur les résultats. Nous apprécions cette transparence car elle tient les investisseurs informés de la marche de l’entreprise. Un autre point de données sur lequel nous nous concentrons est celui des ventes comparables qui excluent l’impact des variations des prix de l’essence et des taux de change, également appelés composants “de base”. Pour juin, les compositions de base totales de Costco ont augmenté de 13 %, dépassant les estimations de 11,1 %. Ce résultat est important car il supprime l’impact des éléments qui sont hors du contrôle de l’entreprise. Les compositions de base racontent la meilleure histoire, en particulier dans une année où les prix à la pompe ont grimpé en flèche et le dollar américain s’est renforcé pour atteindre des sommets pluriannuels. Par catégorie de marchandises, les ventes comparables de base d’aliments et d’articles divers ont augmenté au milieu de l’adolescence, tandis que les aliments frais ont augmenté à un seul chiffre. Les catégories non alimentaires dans leur ensemble ont augmenté d’un peu moins de 10 %. Il s’agit d’une catégorie importante à surveiller en raison du déplacement continu des dépenses de consommation des biens vers les services. Le gain d’un peu moins de 10% se compare à une faible augmentation à deux chiffres en mai, il y a donc eu une légère décélération ici. Pendant ce temps, les ventes auxiliaires ont augmenté dans les années 50, menées par le gaz et l’aire de restauration. Dans l’ensemble, les résultats montrent la valeur incroyable que Costco offre à ses membres (en particulier sur l’essence) et confirment notre thèse selon laquelle il s’agit du détaillant le mieux géré au monde. Catalyseurs potentiels Outre les principaux résultats de Costco, deux événements potentiels sont sur notre radar. Premièrement, une augmentation des frais d’adhésion. Costco a augmenté ses frais d’adhésion trois fois au cours des 15 dernières années, soit environ tous les cinq à six ans en moyenne. La hausse des prix la plus récente a eu lieu en juin 2017, nous sommes donc entrés dans la zone où quelque chose pourrait arriver. Lors du dernier appel aux résultats de la société fin mai, la direction a rapidement minimisé les rumeurs selon lesquelles une hausse était imminente, estimant que ce n’était pas le bon moment car le ralentissement de l’économie et la forte inflation ont nui au consommateur. Mais nous n’excluons pas une hausse des prix dans un proche avenir et nous pensons que l’augmentation rencontrerait peu de résistance de la part des clients compte tenu du taux de renouvellement élevé et de la valeur que les acheteurs reçoivent. L’autre est une annonce spéciale de dividendes en espèces. Tous les deux ans, la position de trésorerie de Costco dans son bilan gonfle à un niveau dépassant les besoins de l’entreprise. En guise de récompense pour les actionnaires, la direction prend cet excédent de trésorerie et le restitue aux actionnaires via un dividende en espèces spécial. Costco en a payé un quatre fois au cours des huit dernières années, le plus récemment en novembre 2020. Sur la base de l’historique, nous pensons qu’il est possible que Costco annonce un dividende en espèces spécial avant la fin de l’année. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long COST. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Un consommateur fait ses courses dans un magasin Costco à Miami le 28 septembre 2021. Joe Raedle | Getty Images

