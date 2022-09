Costco et Albertsons utilisent le tri intelligent pour réduire le CO2 des déchets

Les déchets sont un énorme pollueur de carbone.

Qu’elles reposent dans une décharge ou qu’elles brûlent dans un incinérateur, les ordures libèrent des gaz à effet de serre nocifs. Et une grande partie de ces déchets pourraient être réutilisés ou recyclés, si seulement ils étaient mieux identifiés et triés.

C’est là qu’intervient une startup appelée Smarter Sorting.

Les détaillants et les fabricants doivent se conformer littéralement à des milliers de réglementations liées à la gestion et à l’élimination des produits de consommation. Ainsi, lorsqu’il s’agit de recycler ou de réutiliser des produits, plutôt que de faire face à encore plus de réglementations, ils se contentent souvent de les jeter.

C’est là que Smarter Sorting entre en jeu en offrant un moyen de réduire les coûts réglementaires en montrant aux entreprises exactement ce qu’il y a dans leurs produits, grâce à une énorme base de données d’ingrédients en constante augmentation.

“Nous avons un énorme ensemble de données, plus de 456 milliards de points de données, sur ce que sont réellement les produits, leurs attributs physiques et chimiques… Nous avons lancé cette base de données pour les besoins de conformité réglementaire afin d’aider les entreprises à comprendre comment les fabriquer, les commercialiser et les déplacer en toute sécurité. , respectueux de l’environnement et efficace », a déclaré Jacqueline Claudia, PDG de Smarter Sorting.

En utilisant les données de Smarter Sorting pour déterminer exactement ce qui se trouve dans le produit, et surtout si des ingrédients sont toxiques, les détaillants et les fabricants peuvent prendre des décisions plus éclairées sur la meilleure façon de gérer son élimination inévitable.

Les produits couverts comprennent les aliments, les produits chimiques, les plastiques et les emballages de produits, pour n’en nommer que quelques-uns. En identifiant chaque ingrédient, Smarter Sorting peut indiquer à une entreprise comment mieux s’en débarrasser, le recycler ou, peut-être dans le cas des aliments, en faire don à une banque alimentaire. Albertsons, Costco et Wegmans sont des clients.

“Albertsons, l’un de nos clients aujourd’hui, vient de publier un rapport sur les objectifs de développement durable avec quatre piliers principaux, et l’un des principaux piliers pour eux est la réduction du gaspillage alimentaire”, a déclaré Claudia.

Smarter Sorting travaille également avec Republic Services, l’une des plus grandes sociétés de services de gestion des déchets environnementaux aux États-Unis.

“En ayant toutes les données numérisées, nous sommes en mesure de prendre des décisions éclairées et des décisions rapides qui améliorent vraiment l’efficacité”, a déclaré Simon Bell, président régional de Republic Services. “En réduisant la quantité de déchets que nous devons ramasser, nous réduisons notre empreinte carbone car nous parcourons moins de kilomètres sur la route, moins de matériaux pour les décharges.”

Les bailleurs de fonds de Smarter Sorting incluent Regeneration VC et G2 Venture Partners, avec un financement total à ce jour d’un peu plus de 55 millions de dollars.