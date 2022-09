Costco dit que le combo hot-dog-boisson coûtera 1,50 $ «pour toujours»

Les prix de la nourriture t’as déprimé ? Il y a de bonnes nouvelles, grâce à magasin-entrepôt Costco. Le magasin est célèbre pour sa combinaison de hot-dogs et de boissons, vendue à son comptoir alimentaire en magasin pour seulement 1,50 $. Et même en période de difficultés financières, ce prix reste, peut-être “pour toujours”.

Le directeur financier de Costco, Richard Galanti, a été interrogé sur l’accord de chien lors d’une récente présentation sur les résultats fiscaux de la chaîne, Rapports MarketWatch. Il a dit qu’il y avait d’autres domaines, comme Les ventes d’essence de Costco ou une entreprise de voyage, où ils pourraient gagner un peu plus d’argent pour aider à maintenir les prix bas du célèbre repas.

“Ces choses nous aident à être plus agressifs dans d’autres domaines ou, comme vous l’avez mentionné, à maintenir le prix du hot-dog et du soda un peu plus longtemps – pour toujours”, a-t-il déclaré.

Vous l’avez entendu, les amis. “Toujours.” Nous verrons si cela tient, mais le combo Costco coûte 1,50 $ depuis 1985 (l’année de New Coke, si vous voulez savoir depuis combien de temps c’était).

Jim Sinegal, fondateur de Costco dit une fois au PDG Craig Jelinek“Si vous augmentez le (prix du) hot-dog effing, je vais vous tuer. Comprenez-le.”

Et Jelinek l’a compris en ouvrant sa propre usine de fabrication de hot-dogs. Cela semble être un grand pas, mais un pas intelligent : les aires de restauration de Costco ont vendu plus d’un milliard de hot-dogs dans le monde depuis le début de l’accord.