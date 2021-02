Costco augmentera son salaire minimum à 16 $ l’heure, mais le PDG dit que le salaire moyen des travailleurs horaires est de 24 $

Costco augmente son salaire minimum à 16 $ l’heure, devançant ainsi ses concurrents tels que Target et Amazon.

Le PDG de Costco, Craig Jelinek, a annoncé cette augmentation jeudi lors d’une audience du Comité du budget du Sénat américain sur les salaires des travailleurs dans les grandes entreprises. Les législateurs démocrates et le président Joe Biden font pression pour que le salaire minimum fédéral passe de 7,25 $ à 15 $.

«Depuis la création de Costco, la société s’est engagée à payer aux employés des salaires de détail très compétitifs et à leur offrir des avantages sociaux étendus et abordables», a déclaré Jelinek. « Il y a deux ans, nous avons déplacé notre salaire horaire de départ à 15 $ partout aux États-Unis. À compter de la semaine prochaine, le salaire de départ passera à 16 $. »

Mais la chaîne de vente en gros basée sur l’adhésion paie déjà beaucoup de ses 180 000 travailleurs américains un taux beaucoup plus élevé. Jelinek a déclaré que le salaire moyen des travailleurs horaires était d’environ 24 $ l’heure.

Costco compte 558 clubs dans 45 États, à Washington DC et à Porto Rico.

«Nous essayons de prendre soin de nos employés parce qu’ils jouent un rôle si important dans notre succès», a déclaré Jelinek, qui a souligné la longévité des employés et que Costco verse des primes régulières et offre des vacances.

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., A convoqué jeudi l’audience intitulée « Les contribuables devraient-ils subventionner les salaires de pauvreté dans les grandes entreprises rentables? » pour discuter des propositions de modification du salaire minimum.

L’indépendant du Vermont a dénoncé des sociétés comme Walmart et McDonald’s, affirmant que des centaines de milliers de travailleurs étaient laissés pour compte.

Target a augmenté le salaire minimum de tous ses employés horaires aux États-Unis à 15 dollars de l’heure en juillet 2020 et Amazon a augmenté le salaire de départ en 2018.

« Alors que Costco, Amazon, Target, Best Buy et d’autres grandes entreprises ont tous augmenté leur salaire minimum ces dernières années à au moins 15 dollars de l’heure, le salaire minimum chez Walmart est resté bloqué à 11 dollars de l’heure pendant trois ans », a-t-il déclaré. . « Le résultat: 760 000 travailleurs de Walmart, soit environ la moitié de leur main-d’œuvre américaine, sont payés moins de 15 dollars de l’heure. »

Walmart a annoncé la semaine dernière qu’il augmentait le salaire de 425 000 employés à partir du 13 mars. Le plus grand employeur du pays a déclaré que l’augmentation des employés des magasins dans ses groupes de travail numériques et de stockage porterait leur salaire moyen à plus de 15 dollars de l’heure. Les taux de rémunération de départ pour ces employés passent de 13 $ à 19 $ l’heure en fonction de l’emplacement du magasin et du marché, a déclaré Walmart.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré que l’entreprise avait augmenté son salaire de départ de plus de 50% depuis 2015 et que le salaire moyen aux États-Unis serait d’au moins 15,25 $ l’heure. Le détaillant compte environ 1,5 million d’employés aux États-Unis dans plus de 5 000 magasins et établissements Sam’s Club.

Le tarif de Hobby Lobby est encore plus élevé que celui de Costco à 17 $ l’heure, une augmentation qui est entrée en vigueur en octobre. En 2014, la chaîne a augmenté son salaire minimum à temps plein à 15 $ et dit que c’était «bien avant qu’il ne devienne à la mode avec d’autres détaillants».

Un rapport récent publié par le Congressional Budget Office, non partisan, a déclaré que l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure augmenterait les revenus de millions d’Américains et sortirait 900 000 personnes de la pauvreté.

Mais d’ici 2025, lorsque le taux horaire atteindrait 15 dollars en vertu d’une proposition soumise au Congrès, environ 1,4 million d’Américains de moins travailleraient, conclut le rapport. En effet, des salaires plus élevés augmenteraient le coût de production des biens et services et, en réponse, de nombreux employeurs réduiraient leur main-d’œuvre ou embaucheraient moins d’employés, selon le rapport.

Contribuant: Nicholas Wu, Michael Collins et Paul Davidson, USA TODAY

