Costco annonce un trimestre mitigé, mais des catalyseurs positifs à l’horizon

Costco Wholesale (COST) a annoncé des résultats fiscaux mitigés au premier trimestre après la cloche de clôture jeudi, dans un contexte de demande des consommateurs plus faible. Mais le Club continue de considérer que les fondamentaux de l’entreprise sont solides et est encouragé par la hausse prévue des frais d’adhésion et le dividende spécial du détaillant en vrac. Les revenus totaux, qui comprennent les revenus des cotisations, ont augmenté de 8 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 54,44 milliards de dollars, légèrement en dessous de l’estimation consensuelle des analystes de 54,64 milliards de dollars, selon Refinitiv. Les ventes comparables du commerce électronique ont chuté de 3,7 % en glissement annuel, ou de 2 % sur une base ajustée. Pour l’ensemble de l’entreprise, les ventes comparables ont augmenté de 6,6 % en glissement annuel, ou de 7,2 % sur une base ajustée. Le bénéfice par action a augmenté de 3 % d’une année sur l’autre, à 3,07 $ par action, manquant les prévisions des analystes de 3,11 $ par action. Les résultats ont été en partie alourdis par des éléments ponctuels. Et avec environ 25% à 30% des bénéfices de Costco générés en dehors des États-Unis, la force du dollar américain a également pesé sur les bénéfices. En bout de ligne, les chiffres de Costco étaient légèrement inférieurs aux attentes, mais la participation du Club n’est pas pénalisée pour le moment, avec des actions en baisse de seulement 0,27 % dans les échanges après les heures de bureau jeudi soir. Pourtant, l’action a résisté à un mois de décembre difficile jusqu’à présent, en baisse de près de 11 % sur des ventes mensuelles comparables plus faibles que prévu pour novembre – une nouvelle qui a probablement préparé le marché à l’échec des bénéfices d’aujourd’hui. Plus important encore, l’orientation à long terme de l’entreprise reste solide avec des événements catalyseurs positifs à l’horizon, notamment une augmentation probable des frais d’adhésion et un dividende spécial. Et nous sommes encouragés par les ventes record apparentes du commerce électronique pour le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday, selon la direction. Ces jours n’ont pas été inclus dans le premier trimestre fiscal de Costco, qui s’est terminé le 20 novembre. Néanmoins, nous avons bloqué certains gains à un prix plus élevé à la fin de la semaine dernière, étant donné les inquiétudes à court terme selon lesquelles le ralentissement des ventes de novembre pourrait indiquer une tendance plus large. Statistiques d’adhésion Les revenus provenant des frais d’adhésion sont une mesure étroitement suivie à partir de laquelle Costco tire la majorité de ses bénéfices. Les revenus provenant des cotisations ont augmenté de 5,7 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 1 milliard de dollars, ce qui dépasse légèrement les estimations de 1,01 milliard de dollars. Le change a eu un impact négatif de 32 millions de dollars. Costco a terminé son trimestre avec 66,9 millions de membres de ménage payants et 120,9 millions de titulaires de carte. Les deux sont en hausse de 7% d’une année sur l’autre. Les taux de renouvellement aux États-Unis et au Canada étaient de 92,5 %, comparativement à 92,4 % il y a un trimestre. Le taux de renouvellement mondial est de 90,4 %, en ligne avec le trimestre précédent. Marges Les marges brutes déclarées ont chuté de 45 points de base d’une année sur l’autre et de 21 points de base hors inflation du gaz. Les marges sur les marchandises de base ont chuté de 52 points de base sur une base publiée et de 31 points de base hors inflation du gaz. La marge brute core-to-core a baissé de 31 points de base, avec une légère hausse des produits alimentaires et divers, compensée par une baisse des marges non alimentaires et des produits alimentaires frais. Les marges des activités auxiliaires et autres ont augmenté de 23 points de base en données publiées et de 30 points de base hors inflation du gaz. Les centres d’affaires de gaz et les voyages ont augmenté d’une année sur l’autre, tandis que le commerce électronique, les aires de restauration et l’optique ont diminué. Ailleurs, la “récompense de 2 %” a enregistré des marges en baisse de 2 points de base sur une base publiée et de 5 points de base hors inflation du gaz, ce qui implique une pénétration des ventes plus élevée provenant des membres exécutifs. LIFO – dernier entré, premier sorti – les marges ont augmenté de 3 points de base sur une base publiée et de 3 points de base hors gaz. Costco avait encore une très petite charge LIFO ce trimestre de moins de 1 million de dollars, mais elle était inférieure à la charge de 14 millions de dollars enregistrée au premier trimestre de l’année dernière. Les autres marges – un seau fourre-tout – ont chuté de 17 points de base sur une base publiée et de 18 points hors inflation du gaz. Autres éléments Costco a ouvert 7 nouveaux entrepôts nets au cours du trimestre et prévoit d’ouvrir 24 magasins nets au cours du présent exercice. Costco voit les prix des matières premières baisser principalement, notamment la farine de maïs, le sucre, le beurre et l’acier. Catalyseurs potentiels Interrogé sur les plans d’augmentation des cotisations, le directeur financier Richard Galanti a de nouveau souligné que le calendrier actuel n’est toujours pas à la moyenne des trois dernières augmentations. Costco augmente historiquement ses frais d’adhésion tous les 5 ans et 7 mois, dont le prochain anniversaire aura lieu en janvier 2023. L’entreprise a le pouvoir de fixer les prix pour augmenter les frais si elle le souhaite, et le moment est un moment, pas si , situation. Une autre situation quand, pas si, est le prochain dividende spécial de Costco. La société a versé un dividende spécial 4 fois au cours des 8 dernières années, la dernière en novembre 2020. Avec près de 11 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au bilan, Costco a toute la capacité de récompenser à nouveau les actionnaires. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long COST. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. 