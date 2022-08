Costa trolls dans la division des poids moyens après un étrange contact sanglant avec Rockhold (VIDEO)

Le Brésilien a battu l’ancien champion des poids moyens Rockhold samedi

Paulo Costa a réagi à une “moment très bizarre” dans son combat contre Luke Rockhold à l’UFC 278, l’ancien champion des poids moyens frottant du sang sur le Brésilien lors de leur combat à Salt Lake City samedi.

Alors que les deux hommes se débattaient sur le sol octogonal de la Vivint Arena, Rockhold, qui était au-dessus de Costa, a enduit de son propre sang la bouche et le visage de “The Eraser” avec quelques secondes à perdre.

Bien que le combat ait été ce que le président de l’UFC, Dana White, a décrit comme un “combat de chiens” plus tard, Costa a remporté une victoire par décision unanime 30-27 contre l’ancien dirigeant de la division de 185 livres.

En ligne, les fans et les combattants ont réagi à la “le combat le plus bizarre que j’aie jamais vu” sur les réseaux sociaux avec Terrance McKinney disant que Rockhold “Je viens de faire des conneries psycho rockstar”.

“Pourquoi était-il juste en train de frotter du sang partout sur lui, wtf,” demanda Ben Askren. “Jamais vu ça avant” il ajouta.

Dans les coulisses de la conférence de presse post-événement, Costa a poursuivi le thème en appelant la scène un “moment très bizarre”.

ROCKHOLD A FROTTÉ SON SANG SUR COSTA 😦 #UFC278 pic.twitter.com/I1CeGGkUWz – ESPN MMA (@espnmma) 21 août 2022

Rockhold vient de faire de la merde psycho rockstar et a étalé son sang sur le visage de Paulos🔥🔥 — Terrance ‘T Wrecks’ McKinney (@ twrecks155) 21 août 2022

Pourquoi était-il juste en train de frotter du sang partout sur lui, wtf. Jamais vu ça avant. — Génial (@Benaskren) 21 août 2022

“Je ne l’ai pas vu au moment du combat” Costa revendiquait. “J’ai juste senti quelque chose sur mon visage, mais j’avais tellement peur de lui bloquer les bras pour ne pas recevoir de coups de coude au visage et de coups de poing. Mais j’ai ressenti quelque chose.

“Maintenant, quand j’ai vu [it], c’est une scène très dégoûtante. C’est un moment très étrange”, il continua.

“J’ai vu le moment où [Yoel] Romero bisous [Rockhold] après l’avoir battu aussi, “ Costa a également déclaré.

“C’était le moment le plus étrange que j’aie vu, mais ce moment a battu ce moment. Je ne sais pas pourquoi Luke a fait ça.

“Peut-être qu’il était tellement frustré et en colère parce qu’il perdait. Mais j’ai pris une très longue douche après le combat.” Costa a révélé, traquant à la fois Rockhold et ses rivaux de poids moyen en partageant des photos de l’incident de barbouillage et d’autres moments étranges de l’histoire récente de la division sur Twitter.

Quand j’ai commencé à m’entraîner pour le MMA, c’était un moment très différent 😂 Je ne sais vraiment pas ce qui se passe 🤷‍♂️ pic.twitter.com/ZWMlMspyqi — Paulo Costa (Borrachinha) (@BorrachinhaMMA) 21 août 2022

Ailleurs, cependant, il y a surtout eu des manifestations de respect pour Rockhold, qui a annoncé sa retraite du sport dans une interview octogonale avec Joe Rogan après la défaite.

“J’ai traversé tellement de choses ces dernières années. Merci, combats. Merci UFC. Merci, Joe. Je ne peux plus le faire. J’ai tout donné et je l’ai juste fait ‘ t… je suis putain de vieux,” a avoué le Californien.

Avec l’actuel champion des poids lourds Francis Ngannou et l’ancien partenaire de gym et ancien roi des poids lourds légers et des poids lourds Daniel Cormier menant les hommages, même le président Dana White a payé sa dette aux combattants malgré ses affrontements constants avec eux souvent au sujet de la rémunération des combattants.

“Il a droit à ses propres opinions et aux siennes, quoi qu’il se soit passé cette semaine”, White a commencé, en référence à une diatribe de Rockhold sur les soins de santé payés pour les combattants de l’UFC.

“Mais laissez-moi vous dire quoi, je ne dirai jamais rien à son sujet, je le respecte totalement et après cette guerre ce soir, les humains normaux comme nous qui sont assis dans cette pièce n’ont aucune idée de ce que ces deux-là ont vécu ce soir dans cet Octogone et nous ne le ferons jamais, merci putain de Dieu,” Blanc souligné.

Bien que Rockhold ait maintenant raccroché les gants, Costa pourrait être sur le point de devenir agent libre tout en ne sachant pas si son contrat a expiré ou s’il lui reste un autre combat.

White a montré un intérêt à démissionner du joueur de 31 ans, mais Costa est encore loin d’un autre coup au titre après avoir été humilié en 2020 par son titulaire actuel Israel Adesanya.