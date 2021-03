Entre Pineda et Lainez, plus Hector Herrera qui est également sorti du banc, le Mexique a trouvé beaucoup plus de fluidité pour faire pression sur Keylor Navas dans le but du Costa Rica, ce qui a abouti au vainqueur décédé.

Le Costa Rica est sans victoire depuis plus d’un an et n’a pas pu trouver un moyen de dépasser son rival de la CONCACAF. Bryan Ruiz a perdu le plus clair pour le côté centraméricain de l’heure.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy