Costa Rica retrouve 2 corps dans le crash d’un avion transportant des Allemands

Un plan de vol déposé pour le petit avion mentionnait Rainer Schaller comme passager. Un homme du même nom dirige des chaînes internationales de centres de fitness et de gym, dont Gold’s Gym et McFit. Au moins une autre personne à bord de l’avion semblait être un parent de Schaller, mais la relation n’a pas été immédiatement confirmée par les autorités.

Rainer Schaller est répertorié comme “fondateur, propriétaire et PDG du groupe RSG”, un conglomérat de 21 marques de fitness, de style de vie et de mode qui opère dans 48 pays et compte 41 000 employés, directement ou via des franchises.