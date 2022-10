Costa Rica retrouve 2 corps dans le crash d’un avion transportant des Allemands

SAN JOSE, Costa Rica (AP) – Les autorités du Costa Rica ont trouvé deux corps dans la recherche de six personnes, dont apparemment l’homme d’affaires allemand derrière Gold’s Gym, qui a disparu lorsque leur petit avion a disparu du radar juste au large de la côte caraïbe du pays.

Le ministère de la Sécurité a déclaré que les corps d’un adulte et d’un enfant avaient été retrouvés, mais que les corps n’avaient pas encore été identifiés.

Les chercheurs ont également trouvé des sacs à dos et des sacs, ainsi que des morceaux de l’avion.

Les cinq passagers seraient tous des citoyens allemands, a déclaré le ministre de la Sécurité, Jorge Torres. Le pilote de l’avion était suisse.

Les autorités costaricaines ont déclaré que des morceaux de l’avion bimoteur à turbopropulseur avaient été retrouvés dans l’eau samedi, après la disparition du vol vendredi.

Un plan de vol déposé pour le petit avion mentionnait Rainer Schaller comme passager. Un homme du même nom dirige des chaînes internationales de centres de fitness et de gym, dont Gold’s Gym et McFit. Au moins une autre personne à bord de l’avion semblait être un parent de Schaller, mais la relation n’a pas été immédiatement confirmée par les autorités.

Les chercheurs se concentrent sur un site situé à environ 28 kilomètres au large de la côte de l’aéroport de Limon.

L’avion était un Piaggio P180 Avanti de neuf places de fabrication italienne, connu pour son profil distinctif. Il a disparu des radars alors qu’il se dirigeait vers Limon, une station balnéaire sur la côte.

Le ministre de la Sécurité a déclaré que le vol était parti du Mexique.

“Vers six heures de l’après-midi, nous avons reçu une alerte concernant un vol en provenance du Mexique vers l’aéroport de Limon, transportant cinq passagers allemands”, a déclaré Torres. Une recherche a commencé immédiatement mais a été temporairement annulée en raison du mauvais temps.

Rainer Schaller est répertorié comme “fondateur, propriétaire et PDG du groupe RSG”, un conglomérat de 21 marques de fitness, de style de vie et de mode qui opère dans 48 pays et compte 41 000 employés, directement ou via des franchises.

Le groupe RSG n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la présence de Schaller à bord de l’avion.

Schaller a défrayé la chronique en 2010 pour son rôle d’organisateur du festival techno Berlin Love Parade. Un coup de foudre lors de l’événement a tué 21 personnes et en a blessé plus de 500. Les autorités de l’époque ont déclaré que la sécurité de Schaller n’avait pas réussi à arrêter le flux de personnes dans un tunnel alors que la situation était déjà tendue à l’entrée du site du festival.

Schaller a riposté aux accusations d’actes répréhensibles, notant que son concept de sécurité avait reçu l’approbation officielle de la ville.

Javier Córdoba, Associated Press