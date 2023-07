Costa Rica 1-3 Zambie : Coupe du monde féminine 2023 – réaction en direct

il y a 5 m 05.18 HAE Le Japon est donc en tête du groupe après une défaite tonitruante 4-0 contre l’Espagnevous pouvez capter toutes les réactions à celle-ci : Japon 4-0 Espagne : Coupe du monde féminine 2023 – comme c’est arrivé En savoir plus



il y a 9 mois 05.14 HAE Jetez un œil au but de Kundananji (le clip provient d’ITV et certains peuvent donc ne pas y avoir accès): Ils rentrent peut-être chez eux mais c’est un jour historique pour la Zambie 🇿🇲🙌#FIFAWWC pic.twitter.com/cGMtk5Cqq1 – ITV Football (@itvfootball) 31 juillet 2023



il y a 14 mois 05.09 HAE Il convient de noter que la Zambie est l’équipe la moins bien classée de ce tournoi.la victoire est un résultat pour l’équipe malgré leur sortie de la Coupe du monde après avoir perdu contre le Japon et l’Espagne. La gardienne zambienne Catherine Musonda prend un selfie avec ses supporters après le match de groupe de la Coupe du monde féminine contre le Costa Rica. Photographie : Andrew Cornaga/AP

Mis à jour à 05h17 HAE

il y a 18 mois 05.05 HAE David a pris contact et a parlé de la pénalité potentielle qui n’a pas été donnée au Costa Rica. Il dit : « Je ne comprends pas comment Scott a pu être appelé hors-jeu sur ce penalty si elle ne s’est pas approchée à moins de 10 mètres du ballon ? Il a été intercepté par un défenseur bien avant qu’il ne l’atteigne, puis après un échange de passes entre Zambiens, le mauvais backpass a été effectué et c’est un autre joueur costaricien qui a couru et a été victime d’une faute. Scott était définitivement hors-jeu lorsque le ballon a été passé, vous avez raison, le défenseur intercepte mais si le juge de touche avait repéré le hors-jeu avant cela, l’éventuelle faute de Musonda ne se serait pas produite. Je pense que c’est pour cela qu’il n’a pas été donné.



il y a 21 mois 05.02 HAE À temps plein! Costa Rica 1-3 Zambie La Zambie entre dans l’histoire ! Les débutants ont remporté leur tout premier match de Coupe du monde et avec style ! Une finition délicieuse de Mweemba, une pénalité de B Banda et un but contrôlé de Kundananji les voient terminer le tournoi en beauté. Un but de Herrera a vu le Costa Rica se battre en seconde période, mais ils n’étaient pas assez cliniques pour faire le travail. Les deux nations quittent la Coupe du monde. Melissa Herrera du Costa Rica semble découragée après le coup de sifflet final. Photographie : David Rowland/Reuters

Mis à jour à 05h15 HAE

il y a 21 mois 05.01 HAE 90 + 11 minutes: B Banda a un tir mais Solera fait un bel arrêt. Pourquoi nous jouons encore, je ne pourrais pas vous le dire mais c’est un super match !



il y a 24 mois 04h59 HAE 90 + 9 min : La Zambie fait un changement à la fin de ce match avec Chanda off pour Mubanga. Ce sont ses premières minutes du tournoi.



il y a 25 mois 04h58 HAE 90 + 8 minutes: B Banda pensait avoir gagné un corner mais c’est une sortie de but et le Costa Rica est absent. Herrera a une bonne course mais Belemu coupe la chance – elle a eu un excellent match défensif. Le ballon rentre mais Musonda récupère devant Rodriguez. À plein temps dans l’autre match, le Japon a battu l’Espagne 4-0 – un énorme message à faire passer dans ce tournoi.



il y a 27 min 04h55 HAE 90 + 6 minutes: Le Costa Rica a été au top pendant la majorité de cette seconde mi-temps et a eu d’innombrables occasions mais ils n’étaient pas cliniques et la Zambie les a maintenant punis pour cela. Il est encore temps mais la Zambie est la prochaine à lancer une attaque. B Banda montre son travail de pied dans le coin mais le Costa Rica dégage.



il y a 29 min 04h54 HAE 90 + 4 minutes: Bien sûr, c’était B Banda avec une délicieuse croix à Kundananji. Elle a pris une touche et l’a ensuite vue à la maison – quel moment.



il y a 30 min 04h53 HAE BUT! Costa Rica 1-3 Zambie (Kundananji, 90+3′) Oh ma parole! Herrera centre dans un joli ballon, Musonda y touche mais elle n’arrive pas à le rattraper. Le déversement le voit presque, mais Musesa est là pour le retirer de la ligne. Comptoir Zambie et bien sûr c’est Kundananji ! La Zambienne Racheal Kundananji célèbre après avoir scellé la victoire de son équipe. Photo : Abbie Parr/AP Puis est rejoint par ses coéquipiers Barbra Banda (en haut) et Mary Wilombe (à droite) dans les célébrations. Photographie : Juan Mendez/AP

Mis à jour à 05.09 HAE

il y a 31 min 04.51 HAE 90 + 2 minutes: Le Costa Rica est patient sur le ballon mais il n’arrive pas à le mettre dans la surface et la Zambie le récupère et contre. Tembo fait une bonne course mais son effort est large. Il y aura neuf minutes supplémentaires. Alvarado est parti pour Pinell – un appel intéressant avec le capitaine ayant d’excellentes livraisons.



il y a 33 mois 04h49 ​​HAE 90 minutes: Kundananji s’incline, les pieds magiques ! Elle entre et sort, tire mais c’est dévié en corner. Mapepa prend le corner et il vise le premier poteau mais il est dégagé – la Zambie revient maintenant après tout l’élan avec le Costa Rica.



il y a 35 mois 04h48 HAE 88 minutes: Quel effort et quelle économie ! Ouah. Très bon jeu des deux côtés. Le travail au pied de Kundananji la fait contourner Del Campo dans la surface et elle a un tir puissant mais Solera réussit très bien à le sauver. La Zambie revient à travers B Banda et elle a un tir – c’est cadré mais Solera récupère.



il y a 37 min 04h46 HAE 86 minutes: Le Japon mène maintenant 4-0, l’Espagne est complètement mise à part et il semble certain que le Japon sera en tête du groupe. De retour à celui-ci et la Zambie ont fait un changement avec Chitundu pour Mapepa.



il y a 38 mois 04h45 HAE 85 minutes: S Banda le voit dedans mais Salas dégage. Le Costa Rica lance sa propre attaque mais Belemu a une excellente défense dans une zone de pression pour étouffer la menace. Le Costa Rica fait un changement avec Scott pour Valenciano.



il y a 40 m 04h43 HAE 83 minutes: Le centre de Chinchilla a suffisamment perturbé Musonda pour qu’elle prenne presque une touche, je pensais qu’elle avait et se préparait pour un corner mais elle s’est assurée que c’était un coup de pied de but – elle ne veut plus de livraisons d’Alvarado ! La Zambie contre et Chitundu centre vers B Banda et elle remporte un corner.



il y a 41 min 04.41 HAE 82 minutes: Chinchilla remporte une faute de Tembo et la possession change alors de main assez rapidement. Mais il y a une chance pour la Zambie ! B Banda a une excellente course avec son rythme effréné, elle a lancé un centre mais personne n’est là pour le voir à la maison. B Banda est la clé pour que la Zambie remporte ce match, mettez-la sur le ballon et l’attaque est énorme.



il y a 43 mois 04h39 HAE 80 minutes: Merde ! Del Campo a un tir en une touche après un centre tonitruant de Herrera, mais encore une fois, c’est large, ils ont eu tellement d’occasions mais n’ont pas été assez cliniques. Le compteur zambien et B Banda ont une chance à longue portée, il est tiré au-dessus de la barre.



il y a 45 mois 04h37 HAE 78 minutes: Le Costa Rica continue sur sa lancée et le sous Salas a un tir mais c’est juste à côté. On a l’impression que s’il y a un autre but, cela viendra d’eux.



il y a 47 min 04h36 HAE 76 minutes: Costa Rica obtient un coup franc, remporté par Rodriguez, et Alvarado tire encore une fois. Rodriguez y met la tête mais c’est large. Ils rentrent à nouveau dans la surface par Alvarado mais la défense composée de la Zambie les voit se diriger vers Musonda.



il y a 49 min 04h34 HAE 74 minutes: Le Costa Rica fait un changement avec G Villalobos pour Salas. Ils reviennent et c’est Herrera à l’attaque, son centre est bon mais Chinchilla n’y arrive pas. Katongo part pour Wilombe



il y a 51 min 04h32 HAE 72 minutes: Ils le prennent court et cela arrive finalement à Chanda mais Coto est victime d’une faute et la chance est perdue. Comptoir du Costa Rica et Chinchilla est presque passé ! Musonda sort et frappe, mon cœur était dans ma bouche là-bas.



il y a 52 mois 04h30 HAE 71 minutes: La Zambie peut-elle voir celle-ci sortir ? Leur menace en première mi-temps s’est dissipée et il semble qu’ils défendent maintenant la victoire. Juste au moment où je tape que la Zambie gagne un corner, typique !



il y a 54 mois 04.29 HAE 69 minutes: Chinchilla a un super centre qui vient à Herrera mais Chanda a un super tacle. Le Costa Rica revient et Herrera pense avoir terminé un beau mouvement mais elle est hors-jeu ! Elle a essayé de remonter mais n’a pas pu chronométrer sa course. Cela aurait été un beau but.



il y a 1h 04.27 HAE 68 minutes: B Banda est de retour et d’accord pour continuer, elle écope d’un carton jaune pour le défi. Alvarado a un laissez-passer à longue portée, mais il en a trop pour se rendre à Chinchilla.



il y a 1h 04.26 HAE 66 minutes: Ce jeu a complètement basculé, la Zambie regarde maintenant partout et le Costa Rica a le contrôle. Mais c’est une excellente interception de Chitundu, la Zambie travaille sur le terrain mais Coto est victime d’une faute de B Banda et ils crachent le ballon. B Banda est blessé.



il y a 1h 04.23 HAE 64 minutes: Kundananji a un excellent jeu de pieds, quelle joueuse elle est, mais une touche lourde permet au Costa Rica de dégager ses lignes. Siobhan Chamberlain fait un excellent commentaire, B Banda a été tenu à l’écart du ballon dans cette mi-temps et il n’est pas surprenant que la Zambie soit sur le pied arrière. Ils ont besoin de la mettre sur le ballon.



il y a 1h 04.22 HAE 62 minutes: Le corner arrive mais il est d’abord dégagé, Chinchilla le récupère mais son tir est droit sur Musonda.



il y a 1h 04.21 HAE 61 minutes: Alvarado survole le ballon et l’envoie et il vient à F Villalobos sur le deuxième poteau mais Musonda concède un corner.



il y a 1h 04h20 HAE 60 minutes: Encore une belle prestation d’Alvarado, il touche le filet latéral mais plusieurs joueurs sont hors-jeu. Kundananji donne à nouveau un coup franc, ce jeu a changé.



il y a 1h 04.19 HAE 59 minutes: C’est la troisième fois que Musonda sort une joueuse dans la surface, elle l’a fait deux fois contre le Japon et s’est écopée d’un carton rouge. Le Costa Rica a cependant un coup franc ici.