Costa « escroc » derrière la célèbre marque de vodka liée à 38 meurtres et « a aidé à blanchir 173 millions de livres sterling »

SOURIANT pour la caméra à côté du couple de célébrités Michelle Keegan et Mark Wright, Johnny Morrissey tient en l’air une bouteille de la célèbre vodka de sa famille.

La marque d’alcool, détenue par sa femme glamour Nicola, avait fait du couple le toast de la Costa Del Sol, avec des célébrités faisant la queue pour poser avec la boisson de luxe.

Le style de vie fastueux de Johnny Morrissey et de sa femme Nicola a vu Mark Wright et Michelle Keegan assister à une fête qu’ils ont organisée Crédit : Solarpix

Morrissey a été emmené menotté plus tôt ce mois-ci après un raid à l’aube par la police espagnole Crédit : Solarpix

Mais la semaine dernière, le style de vie fastueux que Johnny et Nicola Morrissey se sont construit à Marbella s’est effondré lorsqu’ils ont été arrêtés dans leur lit sous la menace d’une arme.

Maintenant, il est allégué que leur société Nero Premium Vodka – du nom du cinquième empereur assoiffé de sang de Rome – n’était qu’une façade pour une opération massive de blanchiment d’argent.

Johnny a été lié à 38 meurtres et est considéré comme un acteur clé du cartel de Kinahan – un syndicat du crime irlandais qui serait impliqué dans un racket de trafic de drogue d’une valeur de plusieurs millions de livres.

Et les flics espagnols pensent que l’homme de 62 ans, connu sous le nom de “Johnny Cash”, aurait pu jouer un rôle clé dans le blanchiment de 173 millions de livres sterling au cours des 18 derniers mois seulement.

Beaucoup à Marbella n’ont pas été surpris de voir des images de Johnny, détenteur d’un passeport irlandais d’origine britannique, emmené avec des menottes tout en portant un short tropical criard.

Lors des soirées glamour à la piscine organisées pour promouvoir sa marque de vodka, il y avait toujours des chuchotements sur la façon dont il avait fait fortune.

Des connaissances expatriées sur la côte ensoleillée où il s’est installé il y a 20 ans savaient qu’il ne fallait pas poser trop de questions.

Mais les célébrités qui ont promu ou posé avec sa vodka semblaient ignorantes de ses liens criminels présumés.

LANCEMENT SOMPTUEUX

Le concurrent de Strictly Come Dancing, Will Mellor, a décrit sa vodka comme «la meilleure», en branchant la boisson sur Twitter en 2019.

Et les stars faisaient la queue pour être photographiées avec Nicola et Johnny lors de soirées fastueuses.

Le couple a posé pour des selfies avec l’actrice Michelle et son mari Mark – avec une bouteille de vodka sur la photo.

Il est entendu que le couple pensait poser pour une photo de fan à l’époque et n’avait aucune relation avec les Morrisseys.

Et l’animateur de Celebrity Juice, Keith Lemon, de son vrai nom Leigh Francis, a également accepté de poser pour des clichés.

Il n’y a aucune suggestion qu’il connaissait les Morrisseys ou que l’une des stars était au courant de la criminalité présumée.

L’acteur Will Mellor a fait la promotion de la marque de vodka Nero sur les réseaux sociaux Crédit : Solarpix

Mellor avait rencontré les Morrissey lors d’une fête pour leur marque de vodka premium Crédit : Solarpix

L’humoriste Leigh Francis a également accepté de poser pour des clichés pour la marque Nero Crédit : Solarpix

Nicola et son mari ont officiellement lancé leur vodka avec une somptueuse fête à l’hôtel cinq étoiles Puente Romano de Marbella, sur le célèbre Golden Mile de la station balnéaire, où Tom Cruise, Prince et Barbra Streisand ont séjourné.

La fête sur le thème des gladiateurs, mettant en vedette des danseurs de feu et des acrobates, a été la première d’un certain nombre d’événements ostentatoires, dont une fête au bord de la piscine où les invités ont été divertis par le violoniste maison de classe mondiale Quike Navarro.

L’année dernière, leur marque de vodka Nero était l’un des sponsors du 16e Festival international du film de Marbella.

Il a également été le sponsor principal d’une première en boîte de nuit pour le film de gangster britannique Rise Of The Foot-soldier 4: Marbella.

Un habitué du parti a déclaré à propos des Morrisseys: «Ils n’ont jamais rien fait à moitié. Vous avez toujours su que s’ils montaient le spectacle, l’argent allait être jeté comme des confettis.

En tant que PDG de Nero Drinks Co, Nicola a ouvert le manoir de 4,5 millions de livres sterling qu’ils avaient appelé chez eux jusqu’à il y a quelques semaines pour un Hello! shooting glamour façon mag.

La propriétaire de l’entreprise, Nicola Morrissey, a posé avec une Rolls Royce dans son allée Crédit : Solarpix

Les Morrisseys vivaient dans un manoir somptueux de 4,5 £ juste à l’extérieur de Marbella Crédit : Solarpix

La brune a posé aux côtés d’une Rolls-Royce décapotable sur le chemin de la somptueuse propriété de sept lits avec sa propre piscine derrière de hauts murs regorgeant de caméras de vidéosurveillance dans une rue résidentielle verdoyante juste à l’extérieur de Marbella.

Dans le magazine d’affaires et de style de vie de la ville, Exclusive Life, qui a récemment présenté David Beckham en couverture, elle a révélé son intention d’ouvrir une retraite de bien-être cinq étoiles dans un autre manoir appartenant à son mari, près de Fuengirola.

Johnny au crâne rasé et leur fils de dix ans, éduqué dans une école privée, ont également posé pour le tournage sur papier glacé, qui présentait des photos d’eux jouant aux échecs et buvant leur vodka.

Nicola a jailli: «Tout ce que John et moi faisons est de fournir une vie heureuse et sûre à Sean et à notre famille.

“Comme beaucoup de couples avec des entreprises, John et moi sommes parfois en désaccord, mais nous respectons les opinions de l’autre et comprenons que nous travaillons tous les deux vers le même objectif.”

La séduisante expatriée, connue pour son bronzage toute l’année et ses robes de créateurs, a également nommé avril 2022 comme date d’ouverture de sa retraite.

Avance rapide jusqu’en septembre 2022 et la propriété autrefois à couper le souffle ornée de statues extravagantes au bout d’un cul-de-sac sinueux est un chantier de construction.

Des sacs de sable et de gravier se trouvent à côté de la piscine vide et de l’espace barbecue où le couple avait l’habitude de recevoir des amis avant de déménager dans une nouvelle villa enregistrée au nom de Nicola.

Maintenant, le gangster présumé languit en prison près de Malaga après avoir été informé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’appartenance à un gang.

Sa femme de 46 ans, qu’il a épousée alors qu’il était vêtu d’un kilt au château cinq étoiles de Dundas près d’Édimbourg, a été libérée après avoir comparu devant le tribunal mais fait toujours l’objet d’une enquête et a dû rendre son passeport.

Même si elle échappe aux poursuites, l’avenir de son mari semble sombre alors qu’il réfléchit au changement soudain de sa fortune depuis une cellule de la prison à sécurité maximale d’Alhaurin de la Torre.

Les autorités espagnoles ont qualifié Nero de “société écran” après avoir arrêté le couple, insistant sur le fait qu’il n’y avait aucun moyen de financer leur style de vie somptueux.

Malgré les mentions de célébrités, les comptes de la société montrent qu’au cours de la dernière année, elle a fait une perte de près de 300 000 £.

RISQUE DE VOL

La réputation de Johnny, qui aime faire la fête, a piqué du nez il y a cinq mois lorsque les autorités américaines l’ont désigné comme l’un des membres clés du cartel de Kinahan.

Le principal syndicat du crime organisé irlandais a acquis une notoriété dans le monde entier grâce à une querelle avec le gang rival Hutch qui a entraîné la mort d’au moins 18 personnes en Irlande et en Espagne.

Le groupe a été mis à l’honneur en juin 2020 lorsque le boxeur Tyson Fury a fait l’éloge de Daniel Kinahan, considéré comme l’actuel leader du groupe, sur les réseaux sociaux.

Fury a remercié Daniel, né à Dublin, maintenant enfermé à Dubaï avec son père et son frère Christopher Jr, pour l’avoir aidé à conclure un accord de deux combats avec son rival Anthony Joshua en se rendant sur les réseaux sociaux pour dire: “Grand cri Dan – il a obtenu ceci fait.

Ce moment extraordinaire a provoqué une énorme chaleur sur le boxeur et le chef de la mafia en exil, maintenant en fuite du gouvernement américain après avoir placé une énorme prime de 5 millions de dollars sur sa tête et lui avoir interdit d’accéder aux fonds détenus dans des banques contrôlées par les États-Unis.

Morrissey avait été identifié comme une “cible de grande valeur” par l’organisation européenne de lutte contre la criminalité Europol avant son arrestation, selon la police espagnole.

Et des officiers de six agences d’application de la loi différentes dirigées par la Garde civile espagnole, dont la National Crime Agency britannique et la puissante Drugs Enforcement Administration américaine, ont participé à l’opération qui a conduit à l’arrestation du couple britannique le 12 septembre dans un appartement à Mijas.

En vertu de la loi espagnole, Morrissey pourrait être détenu derrière les barreaux jusqu’à quatre ans sans inculpation, à moins que ses avocats ne parviennent à convaincre un juge qu’il ne présente pas de risque de fuite et qu’il devrait être libéré sous caution stricte.

Une déclaration accablante de trois pages, publiée par la Garde civile et publiée sur le site officiel du ministère de l’Intérieur espagnol, déclare qu’ils ont éliminé « la plus importante organisation criminelle internationale opérant en Espagne consacrée au blanchiment d’argent ».

Les montants d’argent «sale» qu’il prétend que le gang était capable de «nettoyer» étaient astronomiques – jusqu’à 302 000 £ par jour et 173 millions de £ au cours des 18 mois de l’opération Whitewall.

Morrissey et sa femme ne sont pas nommés dans le communiqué de presse officiel, conformément aux lois espagnoles strictes sur l’identification des suspects.

Mais le cadeau était des photos de Morrissey sortant de son appartement avant d’essayer de se couvrir le visage avec ses menottes quand il a vu un vivaneau en attente – et sa femme levant son majeur vers le haut alors qu’elle suivait.

Des images vidéo diffusées par la police, le montrant torse nu dans son salon alors que les flics cherchaient des cachettes secrètes, indiquaient également leurs arrestations.

La police espagnole a déclaré que des montagnes d’argent étaient blanchies par le biais d’un ancien système de transfert d’argent appelé Hawala, qui contourne les contrôles bancaires traditionnels et permet d’éviter les contrôles frontaliers problématiques.

Il est connu pour avoir été adopté par des gangs criminels qui utilisent des numéros de code ou des jetons comme des billets de banque déchirés en deux pour prouver que l’argent est dû.

Maintenant, la marque de vodka de luxe des Morrisseys est susceptible d’être gelée de façon permanente – avec Johnny derrière les barreaux plutôt que de souper dedans.