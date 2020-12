Costa Coffee rappelle ses sablés Jammy Rudolph

Costa Coffee rappelle ses sablés Jammy Rudolph car il n’est pas mentionné sur leur étiquette qu’ils contiennent des œufs.

L’erreur pourrait être mortelle dans des cas extrêmes si le shortcake est mangé par une personne allergique aux œufs.

La chaîne de supermarchés a annoncé le rappel dans un avis publié vendredi dans lequel ils ont averti toute personne ayant mangé le produit et se sentant mal de consulter un médecin.

Si une personne allergique aux œufs mange les sablés, elle pourrait subir un choc anaphylactique, qui peut tuer si une attention médicale urgente n’est pas recherchée.

Leur système immunitaire commence à s’effondrer, la pression artérielle baisse et leurs voies respiratoires peuvent se resserrer, de sorte qu’ils ne peuvent plus respirer et perdent connaissance.

Les réactions moins graves comprennent l’urticaire, l’eczéma ou l’enflure et les éruptions cutanées, l’écoulement nasal et les éternuements, les yeux rouges ou larmoyants, les douleurs à l’estomac, les nausées, les vomissements ou la diarrhée.

L’avis de Costa était intitulé: « RAPPEL DE JAMMY RUDOLPH SHORTCAKE (MALLOW DECORATED JAM SHORTCAKE BISCUIT) »

Il disait: « Costa Coffee rappelle TOUS les lots de 63126 Jammy Rudolph Shortcake avec une date de péremption du 07 janvier 2021.

«Cela est dû à des œufs non déclarés en raison d’un étiquetage incorrect.

«Nous avons notifié les bons organismes chargés des allergènes et les agences de gouvernance alimentaire et menons une enquête complète sur la façon dont cela s’est produit.

«Conformément à nos directives strictes en matière de santé et de sécurité, nous avons signalé le problème à notre autorité principale et à la Food Standards Agency et émis un rappel de produit.

Détails du produit Costa Coffee qui est retiré Nom: Sablé Jammy Rudolph Taille du pack: 62 g Code du lot: Tous les lots À consommer de préférence avant: 07 janvier 2021 Les allergènes: Oeuf Déclaration de risque: Ce produit contient des œufs, ce qui en fait un risque potentiel pour la santé des personnes allergiques ou intolérantes aux œufs.

«Chez Costa Coffee, nous prenons ces questions extrêmement au sérieux, c’est pourquoi nous avons pris la précaution nécessaire d’un retrait et d’un rappel rapides.

«Nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients pour toute confusion.

«Les clients qui ont mangé le produit et ne se sentent pas bien doivent immédiatement contacter leurs services de santé locaux pour demander conseil.

Les clients avec ces sablés doivent les retourner en magasin pour un remboursement complet.

«Les clients doivent également se sentir libres de contacter notre équipe du service clientèle au 03330035883.»

Faisant écho à l’avertissement de Costa Coffee, l’Agence gouvernementale des normes alimentaires a déclaré aujourd’hui: « Ce produit contient des œufs, ce qui en fait un risque pour la santé de toute personne allergique ou intolérante aux œufs.

«Costa Coffee rappelle le produit auprès de ses clients et a contacté les organisations de soutien aux allergies compétentes, qui informeront leurs membres du rappel.

«La société a également émis un avis de point de vente à ses clients.

«Ces avis expliquent aux clients pourquoi le produit est rappelé et leur disent quoi faire s’ils ont acheté le produit.

«Notre conseil aux consommateurs – si vous avez acheté le produit ci-dessus et avez une allergie ou une intolérance à l’œuf, ne le mangez pas. Au lieu de cela, retournez-le au magasin où il a été acheté pour un remboursement complet.

L’Agence des normes alimentaires a ajouté: «Parfois, il y aura un problème avec un produit alimentaire qui signifie qu’il ne devrait pas être vendu.

«Ensuite, il peut être« retiré »(retiré des étagères) ou« rappelé »(lorsque les clients sont invités à retourner le produit).

«Parfois, des aliments doivent être retirés ou rappelés s’il existe un risque pour les consommateurs parce que l’étiquetage d’allergie est manquant ou incorrect ou s’il existe un autre risque d’allergie alimentaire.

«En cas de risque d’allergie alimentaire, la FSA émettra une alerte d’allergie».