Cost Plus Drugs approche le million de clients, selon Mark Cuban

L’entrepreneur Mark Cuban a déclaré mardi que sa société de fourniture de médicaments abordables, Cost Plus Drugs, pourrait bientôt atteindre 1 million de clients environ sept mois après son lancement en janvier.

“Au moment où je reviendrai, nous devrions, espérons-le, dépasser le million de patients en sept mois”, a déclaré Cuban lors d’une conversation avec Kara Swisher de Recode lors de la conférence Vox’s Code 2022 à Los Angeles. Chaque jour de la semaine, au moins 2 000 nouveaux clients s’inscrivent à Cost Plus Drugs, a-t-il déclaré.

Cuban a été le premier invité de la conférence Code, qui célèbre son 20e anniversaire, et sera la dernière organisée par Swisher. Assis dans les chaises rouges emblématiques de la conférence, Swisher et Cuban ont discuté de ce que Cost Plus Drugs avait accompli et de ce qu’il peut faire.

Cuban a reconnu qu’il avait été inspiré pour fonder Cost Plus Drugs en partie à cause du “pharma bro” Martin Shkreli et de ses actions qui ont gonflé les prix des médicaments sur ordonnance. Cuban a également déclaré que Cost Plus Drugs continuerait à vendre des contraceptifs et des pilules contraceptives «du lendemain» malgré l’adoption par de plus en plus d’États de lois interdisant l’avortement. Lorsqu’un membre de l’auditoire l’a pressé que l’entreprise pourrait violer les lois en agissant ainsi, en particulier au Texas où vit Cubain, il a suggéré que Cost Plus résisterait.

“Laissez-les venir après moi”, a déclaré Cuban.