Cosplay, jeux de société et magie du cinéma à Kelowna Fan Experience

Costumes et amusement rempliront le centre-ville du 14 au 16 juillet pour le 10e anniversaire de l’expérience des fans de Kelowna.

L’événement annuel transportera la ville dans le monde des super-héros, du cinéma, de la bande dessinée, du manga, de l’anime, de la science-fiction, de la fantaisie, de l’horreur, du jeu, de la performance et de Disney.

Le théâtre communautaire de Kelowna, le théâtre Black Box et la bibliothèque régionale d’Okanagan du centre-ville accueilleront la célébration de trois jours de la culture pop.

Il y aura un jeu Donjons et Dragons en direct et une allée d’artistes à découvrir.

Des souvenirs du film Empire seront installés lors de l’événement. Une vidéo de l’affichage est disponible sur YouTube.

Il y aura également un panel pour discuter du genre des films d’horreur féministes et des ateliers pour apprendre à jouer à Magic: The Gathering et Donjons et Dragons.

Venez en costume car Fan Experience a des juges triés sur le volet pour les concours de cosplay et de mascarade, et une bataille de synchronisation labiale.

Pour plus d’informations sur ce à quoi s’attendre et pour acheter des billets, visitez kelowafx.com

