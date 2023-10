Cosplay cool, pas de nouvelles, vibrations étranges

Il n’y a rien de plus étrange que d’accéder à un panneau de fonctionnalités sur Comic Con de New York se concentrer sur un seul acteur et les entendre parler de… enfin… de rien. Depuis Ewan McGregor évaluant les mérites relatifs des bagels new-yorkais, à David Tennant discutant de Shakespeare, à Chris Evans Après avoir passé seulement 20 minutes sur scène, la plupart consacrées à parler de son chien, Dodger, les stars n’avaient vraiment pas grand-chose à dire. Ou, plus précisément, ils n’étaient pas vraiment autorisés à parler de grand-chose.

Les fans en ont-ils assez de Marvel et DC ? Fatigue des super-héros au NYCC 2023

Il ne s’agit pas uniquement de ces individus. Le Notre drapeau signifie la mort les acteurs ont passé une heure entière à répondre à des questions superlatives, terminant le panel avec un beatbox/rap freestyle de la star Rhys Darby, sans jamais prononcer les mots Notre drapeau signifie la mort. Le casting de gardiens de la Galaxie joué « Tu préfères? » avec le modérateur. Star Trek a fait une seule projection de l’épisode de la semaine prochaine de Ponts inférieurs et n’a annoncé aucune nouvelle. Au moins pour les grands réseaux et acteurs, l’ambiance du panel du New York Comic Con était complètement fausse.

Ce n’est vraiment la faute de personne. C’est ce qui se produit lorsque les acteurs ne sont pas autorisés à parler de ce sur quoi ils travaillent et que les studios n’ont que des producteurs exécutifs et des décorateurs qui discutent avec la presse. Ces gens sont intéressants et ils ont des choses fascinantes à dire sur leur travail, mais ce n’est pas la question de savoir qui les gens viennent voir à New York, ni ce que les gens veulent lire par la suite.

AMC était le seul grand studio capable de faire quelque chose de significatif. Avec une gamme complète d’avant-premières et de teasers ainsi qu’une première projection du Daryl Dixon finale et un panel avec le producteur exécutif vedette Norman Reedus, Les morts-vivants est reparti vainqueur. Ou vraiment, c’est vraiment désordonné. La barre, qui était « les acteurs parlent de leur travail », était assez basse. AMC aurait pu se rendre compte qu’attendre que l’AMPTP signe un contrat équitable était une partie perdue et a décidé très tôt de ne pas retenir son souffle. Les morts-vivants fait partie de la bande dessinée depuis plus d’une décennie. Il aurait été dommage de laisser la cupidité des entreprises mettre un terme à cette séquence.

Mais malgré toutes ces bizarreries, il se passait quand même de bonnes choses en dehors des grandes scènes. Les cosplays étaient incroyables – NYCC semble aimer les itérations et les interprétations créatives, et cette année, les fans sont venus. Les événements entre fans étaient également formidables ; Je suis allé à une rencontre très charmante pour les fans d’Izzy Hands et je suis reparti avec du washi tape, trois épingles, deux tatouages ​​temporaires et j’ai signé une pétition pour renouveler mon équipage. Il y avait aussi un médium gagnant : la bande dessinée. Les deux CC et merveille a fait de grandes annonces sur les livres et les arcs qui sortiront de leurs empreintes. Malgré cela, même les bandes dessinées ont eu leur part de « qu’est-ce qui se passe, bordel ? flottant autour.

Je parle de Tom Hardy. L’acteur s’est arrêté samedi à New York pour faire la promotion Arcbound—la bande dessinée militaire de science-fiction qu’il a co-créée aux côtés de Scott Snyder. Lié à l’arc est la première série d’Arcbound Studios, une société ayant des liens étroits avec le web3, la cryptographie et les objets de collection numériques, alias NFT. On ne savait pas comment Lié à l’arc passera entre le divertissement et les objets de collection numériques, et Site Web d’Arcbound Studio est tout aussi clairsemé, sans nouvelles, avec une concentration singulière sur Lié à l’arcles personnages et l’intrigue de , et un étrange bouton pour « Kickstarter » sans aucune information fournie.

C’est le genre d’actualité qui serait généralement éclipsée à New York par les grands événements médiatiques, les bandes-annonces, les énormes castings et les premières. C’est formidable que les bandes dessinées et le cosplay aient eu leur chance sous les projecteurs, surtout après la difficulté du San Diego Comic-Con, qui s’est déroulé malgré le retrait de nombreux acteurs à la dernière minute en raison du timing de la grève SAG-AFTRA. Mais à bien des égards, j’avais vraiment l’impression que certains des acteurs et des acteurs n’auraient probablement pas dû venir du tout à New York.

Un panel conçu comme un jeu télévisé est plutôt charmant, mais il est également absolument sans mérite. Ce n’est pas intéressant, c’est juste là pour prendre du temps dans un emploi du temps. Ces panels étaient, dans les termes les moins charitables, irrespectueux envers des acteurs extrêmement talentueux et à succès et qui auraient probablement des choses fascinantes à dire si on leur posait simplement les bonnes questions. C’était également démoralisant en tant que fan d’avoir dépensé de l’argent pour assister à un panel où vous espériez obtenir des informations intéressantes sur qui sont ces personnes, et au lieu de cela, vous êtes coincé en grimaçant – un peu comme les acteurs sur scène – lorsque le modérateur demande « qui serait-il le plus susceptible de prendre un selfie avec Bigfoot ? » comme si c’était une vraie question que les gens se posent.

Le plus gros problème avec tous ces gens sur scène était que très peu d’entre eux parlaient de la grève, et seulement quelques-uns faisaient allusion à l’action syndicale en termes indirects. Tout le monde semblait se rendre compte qu’il y avait une ligne très fine entre ce qui était et ce qui n’était pas considéré comme une promotion des grèves, mais l’absence totale de discussion syndicale semblait étrange après des mois de soutien. Les grèves de la WGA, qui n’ont été résolues que le mois dernier, n’ont pas été mentionnées du tout. En fin de compte, ce message contradictoire : sont-ils là pour promouvoir leur travail ou non ? Vont-ils parler des grèves ou pas ? Vont-ils parler de quelque chose d’intéressant ou digne d’intérêt ? – a produit une étrange tension entre le public et les gens sur scène.

L’un des meilleurs panels du NYCC auquel j’ai assisté n’a eu lieu sur aucune des scènes principales… ni même sur une scène. Dans l’arrière-salle du River Pavilion, au quatrième étage, la National Association of Voice Actors a organisé une table ronde sur l’IA c’était perspicace et plein d’expériences personnelles. Même si le panel s’est déroulé dans ce qui était plus ou moins une cafétéria, le sujet était suffisamment intéressant pour que toutes les tables soient pleines et que les gens prêtent une attention particulière à ce qui se disait. À un moment où tous les autres panels semblaient activement, péniblement, éviter de parler des mouvements ouvriers en cours, le panel NAVA a été une discussion rafraîchissante qui a non seulement honoré le temps et l’expertise de ses panélistes, mais a également respecté l’intelligence des public.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.