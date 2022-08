“Cosmic Love” sur Prime Video

En plus de donner leur avis sur Michael et Lori, les jumeaux ont également parlé du couple ravivé Jennifer Lopez et Ben Affleck qui s’est récemment marié. Les deux Lions sont-ils parfaitement compatibles ? Cela semble bien être ainsi !

“Deux signes peuvent le faire fonctionner, mais l’air et la terre peuvent être les deux plus difficiles à réunir car ils fonctionnent à des vitesses si différentes, la terre est ici en bas essayant de retenir les choses, l’air doit circuler et se déplacer. À moins qu’ils ne soient vraiment à l’aise dans ces rôles, le signe de la terre peut être frustré en essayant toujours de retirer le signe de l’air.

Les AstroTwins ont récemment discuté avec la rédactrice en chef de BOSSIP, Dani Canada, de l’expérience sociale unique en son genre qui aide les gens à trouver leur conjoint idéal grâce au jumelage astrologique. Dans l’émission, les deux guident les célibataires via leur Astro Chamber, mais nous les avons amenés à évaluer les conseils possibles pour les couples de célébrités. Les choses ont-elles déjà été VRAIMENT dans les étoiles pour Michael B. Jordan et Lori Harvey qui ont rompu en juin ? Michael est bien sûr un signe aérien; un Verseau et Lori est un signe de terre; un Capricorne.

“Cosmic Love” présente les 10 épisodes sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde le vendredi 12 août.

Les éléments se mélangent, s’associent, se datent et éliminent les célibataires avant de finalement prendre la plus grande décision de leur vie… Vont-ils épouser leur partenaire, en se basant uniquement sur leur astrologie ?

Chaque individu représente l’un des quatre éléments de l’astrologie (air, feu, eau, terre) et des feux d’artifice s’ensuivent lorsqu’ils vivent ensemble lors d’une retraite et rencontrent 16 célibataires en lice pour leur affection.

“Amour cosmique” fera ses débuts le 12 août sur le service de streaming et il suit quatre personnes qui tentent de trouver leur conjoint parfait via le matchmaking astrologique.

Rencontrez le casting de “Cosmic Love” – ​​Elements

Maria Rodríguez | Capricorne (@xmariasbeautyparty) – Élément Terre

Capricorne travailleuse Maria Rodriguez, 28 ans, est l’élément Terre sur Cosmique Aimer. Élevée par des femmes puissantes à New York, la beauté #boss Maria est une maquilleuse professionnelle qui possède plusieurs entreprises prospères, dont sa propre marque, M Beauty Party. Férocement fidèle à sa famille et à ses racines dominicaines et portoricaines, cette chèvre de mer avisée n’est pas disposée à s’installer. Fidèle au style de prise en charge de son signe du zodiaque, Maria planifie tout dans sa vie à la perfection. Mais peut-elle abandonner le contrôle pour faire place à un puissant plus-un ?

Phoebe Davis | Leo (@flexingphoebs) – Élément Feu

Il commence à faire chaud ici! Phoebe Davis, 28 ans, entrepreneure Double Leo, mannequin et compétitrice de fitness, est la parfaite cosmique Lionne dont le rugissement a effrayé plus d’un couple de joueurs. Maintenant, comme l’Élément Feu sur Cosmique Aimer, cette reine est prête à trouver son homme “crinière” pour revendiquer le trône adjacent. Originaire de Spokane, Washington, Phoebe vit à San Diego, où elle dirige une entreprise de marketing et une marque personnelle, “Flexing Phoebs”, inspirant les femmes du monde entier à aimer leurs corps, surmonter l’adversité et embrasser la croissance personnelle. Phoebe tombera-t-elle dans le piège des signes de feu de brûler ses allumettes… ou trouvera-t-elle quelqu’un qui pourra garder les flammes allumées sur le long terme ?

Connor Shennan | Gémeaux (@shennanconnor) – Élément Air

Doubler les ennuis ou doubler le plaisir ? Gemini Connor Shennan, 27 ans, représente l’élément Air sur Cosmique Aimer. Fidèle à la nature curieuse de son signe du zodiaque, Connor doit peser toutes les options avant de prendre une décision. Ce pompier forestier retrouvera-t-il sa « flamme jumelle » sur Cosmique Aimer? Ou les vents du changement enverront-ils son attention dans une nouvelle direction ? UN aimerPassionné de musique, de sports et de grands espaces, Connor a grandi dans une famille très unie du Michigan et vit actuellement à Phoenix.

Noël Allen | Poissons (@superfitnoel) – Élément Eau

Poissons Noel Allen, 31 ans, est un entraîneur personnel et un coach en nutrition exploité pour être l’élément Eau sur Cosmique Aimer. Fidèle à son signe du zodiaque artistique et attentionné, Noel est un homme romantique de la Renaissance qui aimers cuisine, anime, s’entraîne et soutient ses clients alors qu’ils transforment leur corps et leur vie. Élevé par une mère cubano-américaine dans le New Jersey, Noel vit à Tampa et espère fonder sa propre famille. Mais voici l’hameçon (Fish): Noel ne diluera pas son désir à la fois de liberté et de sécurité, l’un des nombreux paradoxes des hommes Poissons qui rendent les femmes folles… et les rendent folles dans aimer.

Rencontrez le casting de “Cosmic Love” – ​​Singles

Adrianna Raphaëla | Sagittaire (@Theblueprintdree__)

Adrianna Raphaela, 25 ans, est une biologiste moléculaire, mannequin et actrice de Boca Raton, en Floride. Fidèle aux traits d’union multiples de son signe du zodiaque, elle est la fondatrice et PDG de Tres Angeles Swim, une marque de maillots de bain unisexes. Souvent décrit comme la vie de la fête, ce Sagittaire épicé peut souvent être vu danser ou rire. Adrianna aime les sports nautiques, voyager, jouer Simset se promener dans le parc avec son chien Chloé.

Ana Miranda | Poissons (@anasworld19)

Ana Miranda, 29 ans, est une barman Poissons et une serveuse de service de bouteilles de San Diego. Romantique sans espoir et accro à l’adrénaline, elle incarne les traits sincères et solidaires de son signe du zodiaque. Elle aimers travaillant dans l’industrie hôtelière et estime que aimer vaut « toujours la peine de prendre un risque ».

Caleb McDonnell | Poissons (@theblackirishrealtor)

Caleb McDonnell, 28 ans, a grandi en Irlande (attention à l’adorable accent !) et a déménagé aux États-Unis à 21 ans, s’installant à Delray Beach, en Floride. Caleb y travaille comme agent immobilier. Ses passe-temps et intérêts incluent le rugby, les voyages, la cuisine, le barbecue et (à la manière des Poissons) la navigation de plaisance.

Christophe Jones | Sagittaire (@chrisj2x)

Christopher Jones est un Sagittaire de 29 ans né et élevé à Baltimore. Il fréquente actuellement la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie. Ses intérêts actuels incluent le droit des sociétés, le fitness et le yoga.

Christopher J.Essex | Poissons (@christopherjessex)

Le crooner de musique country Christopher J. Essex est un Poissons de 26 ans vivant à Nashville. Artiste et interprète à succès, Christopher a passé plusieurs années en tant qu’acteur et musicien en tournée à Broadway’s Quatuor à un million de dollars. Alors qu’il reste occupé à écrire, produire et interpréter sa propre musique, ce charmeur des Poissons est également danseur dans le spectacle Ranch Hands Cowboylesque, ainsi qu’un instructeur de danse en ligne et de country two-step.

Chris Raguse | Leo (@chrisragusaa)

Chris “Goose” Ragusa est un ingénieur de 27 ans du Connecticut qui réside actuellement en Floride. Pendant son temps libre, il aime vivre sa meilleure vie de Lion : aller à la salle de sport, jouer et regarder des sports et sortir avec des amis. Fidèle à son signe festif, Chris a été couronné la vie de la fête. La plupart des amis de Chris sont mariés ou fiancés, et sa famille unie serait aimer de le voir marcher dans l’allée aussi.

Danaé DeSpain | Leo (@danaedespain)

Passionnée d’astrologie, Danae DeSpain, 32 ans, est une Leo aventureuse qui a grandi dans la belle ville de Bend, en Oregon, et qui vit maintenant dans sa valise alors qu’elle parcourt le monde. Obsédée par tout ce qui touche à la spiritualité et aux soins personnels (et son cavapoo Lily La Roux), Danae a travaillé dans le marketing social et l’immobilier. Elle se concentre actuellement sur la création d’un cosmique-marque lifestyle inspirée.

Darren espère | Scorpion (@darren_hopes4)

Darren est un agent immobilier de 26 ans de Houston, qui incarne le mystère et l’intensité de son signe astrologique Scorpion. Lorsqu’il ne travaille pas, vous pouvez le trouver « faisant de longues promenades jusqu’à la cuisine de sa mère », traînant avec ses potes ou découvrant de nouveaux restaurants dans la ville.

David Christophe | Verseau (@david_christopher_official)

David Christopher est un Verseau de 34 ans de Los Angeles et le PDG de son propre réseau de télévision en streaming. Il est également musicien professionnel et préparateur physique, et s’entraîne au MMA.

Jasmin Rodulfo | Cancer (@jasmineelynn)

Jasmine Rodulfo est une spécialiste du marketing des médias sociaux de 24 ans qui porte son cœur cancéreux sur sa manche. Élevée dans le Bronx et vivant maintenant à Dallas, les racines familiales de Jasmine sont dans les Caraïbes. Voyageuse passionnée, elle a travaillé et concouru dans l’industrie du concours pendant 10 ans.

Javier Mc Intosh | Capricorne (@javiermcintosh)

Javier McIntosh est un réalisateur de 33 ans qui prospère à Atlanta. Il possède une société de production vidéo, McIntosh Bros Productions, et aime réaliser et produire des publicités, des vidéoclips et des longs métrages. Javier est un Capricorne, il a donc toujours été ambitieux, travailleur, responsable et persévérant. Il espère mettre ces traits à profit et, avec l’aide des stars, trouver son vrai aimer.

Jazmin Potts | Gémeaux (@jazz.thegem)

Gemini Jazmin Potts, 27 ans, à l’esprit libre, a grandi à New York et vit à Orlando, où elle travaille comme coiffeuse talentueuse. Jazmin incarne le flair de son signe pour la variété, avec des passe-temps qui incluent tout, du patin à roulettes à travers les sentiers de la nature à la recherche du meilleur restaurant de sushi et «rire de ses propres blagues».

Morgan Raphaël | Vierge (@morganraphael)

Morgan, 29 ans, incarne le penchant de son signe astrologique Vierge pour le bien-être, l’amélioration de soi et «une routine épique de soins de la peau». À tel point qu’elle a intégré toutes ces passions dans son entreprise à temps plein. Originaire du New Jersey, Morgan vit et travaille maintenant à Chicago. Une « romantique sans espoir » autoproclamée, elle aimers astrologie, design d’intérieur et création de la liste de lecture parfaite.

Philippe Newhard | Capricorne (@prince_phillip_5)

Phillip Newhard, 29 ans, est un natif de New York et un investisseur immobilier qui vit entre New York et Cape Cod. Un signe de terre consommé, ce Capricorne axé sur la famille aimers nature, pêche, randonnées, canotage, kayak, et tous sports nautiques. Gourmande et voyageur du monde, Phillip aime la spiritualité et la pleine conscience, et est impliqué dans des œuvres caritatives qui redonnent à sa communauté.

Thérèse Vongkhamchanh | Scorpion (@theresavoguekhamchanh)

Theresa a 30 ans et réside actuellement dans sa ville natale de Nashville. C’est une Scorpion qui aimers la culture pop, le développement personnel et tout ce qui concerne l’astrologie. Theresa est responsable des médias sociaux pour des marques locales de beauté et de bien-être. Lorsqu’elle ne crée pas de contenu pour ses clients, elle aimers voyages, Pilates et passer du temps avec sa famille.

Yana Orlova | Verseau (@champagneyaniii)

Yana, 29 ans, est originaire d’Ukraine et vit à New York, où elle mène une carrière florissante dans l’industrie de la vie nocturne. Verseau amical et unique, Yana est une danseuse qui a parcouru le monde dont les parents étaient des athlètes professionnels. Passionnée d’art et de poésie, elle se sent mieux « sous la lumière d’une boule disco ».

