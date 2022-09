COSAR sauve un cycliste hors route de Bear Creek, West Kelowna – Kelowna Capital News

Central Okanagan Search and Rescue (COSAR) a été appelé pour évacuer un cycliste hors route soupçonné d’être blessé au dos des sentiers au-dessus de Bear Creek Forest Service Road, près de West Kelowna, le 3 septembre.

L’homme conduisait une moto hors route sur un sentier dans l’après-midi lorsqu’il a heurté un objet et retourné son vélo, atterrissant sur le dos, a déclaré Ed Henzel, membre de l’équipe COSAR.

Ses amis ont appelé les services d’urgence et BC Ambulance a dépêché l’équipe de recherche et de sauvetage pour aider à localiser et à extraire le passager blessé.

COSAR a répondu avec 12 membres, y compris leurs équipes de véhicules tout-terrain médicaux et utilitaires. Ils ont trouvé l’homme, l’ont stabilisé et l’ont transporté vers une ambulance. L’homme a été transporté au KGH avec des blessures indéterminées.

