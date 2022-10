COSAR est prêt pour des tours et des friandises lors de la soirée d’Halloween de Kelowna – Kelowna Capital News

Ce soir, les priorités absolues dans l’esprit de chaque petit garçon et goule sont les bonbons, la sécurité et les fantômes, mais pas nécessairement dans cet ordre.

Après une interruption de deux ans, l’équipe de recherche et de sauvetage du centre de l’Okanagan patrouillera dans les rues de Kelowna pour assurer la sécurité de tous les gobelins pendant qu’ils ramassent des bonbons.

Le COSAR patrouillera dans la zone de la mission sud, de Gordon Road et Paret Rd à Canyon Middle School et toutes les routes et tous les quartiers intermédiaires.

L’équipe de recherche et de sauvetage conduira les véhicules d’intervention avec des feux clignotants jaunes et portera des vestes COSAR jaunes tout en se déplaçant, livrant des bonbons.

L’équipe offrira également un refuge aux gens en cas de problème le soir d’Halloween.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.