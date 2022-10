COSAR a passé au peigne fin Mission Creek Greenway pour une femme disparue – Kelowna Capital News

Une équipe de recherche et de sauvetage a été envoyée au parc régional de Mission Creek à Kelowna après qu’une femme a été portée disparue le 26 octobre.

L’équipe de recherche et de sauvetage du centre de l’Okanagan (COSAR) a envoyé 18 personnes, dont l’équipe à vélo, pour fouiller le Greenway.

Les femmes disparues ont été retrouvées par la GRC de Kelowna et l’équipe de recherche a été retirée.

