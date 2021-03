La star de TEEN Mom, Cory Wharton, a été critiquée pour avoir « soutenu » Sea World alors que les fans l’informaient que « les animaux souffrent » après leur voyage en famille.

Cory est père de deux enfants et partage son aîné, sa fille Ryder, âgée de 3 ans, avec son ex, MTV Star Cheyenne Floyd.

Le joueur de 29 ans a pris à Instagram pour partager un article contenant de nombreuses photos de son aventure au Sea World de San Diego, alors que la première photo le montrait posant aux côtés de sa petite amie, Taylor Selfridgeet leur fille Mila, 10 mois.

La petite Ryder faisait également partie du cliché alors qu’elle souriait à côté de son père.

D’autres photos dans le post comprenaient des selfies de Ryder et Mila, l’un de Cory, et même un court clip de la famille interagissant avec le poisson.

Cory l’a légendé: « Écoutez-moi vite, alors j’ai eu un moment où nous regardions les dauphins et j’ai commencé à pleurer et je vais vous dire pourquoi j’ai commencé à pleurer parce que, quand j’étais petite, ma grand-mère le faisait. emmenez-moi à Sea World et Busch Gardens en Floride. «

Il a poursuivi: « Cela m’a en quelque sorte fait trébucher à cause de ma joie et maintenant je le fais avec MA PROPRE famille et mes deux petites filles et ma copine incroyable.

« Ce fut juste un moment qui m’a vraiment rendu très heureux et qui m’a fait réaliser que je fais les choses de la bonne façon et que je suis juste fier de qui je suis devenu … »

Cependant, les gens n’étaient pas du tout heureux que Cory ait visité le parc d’attractions controversé alors qu’ils se rendaient dans la section des commentaires pour réagir.

Une personne a écrit: « Pourquoi les gens vont-ils encore dans le monde marin? Les abus que subissent ces animaux sont horribles. Mais cela n’a pas d’importance car cela ne vous affecte pas directement? »

Un autre a ajouté: « Le monde de la mer n’est-ce pas mec », tandis qu’un troisième a répondu: « Je ne peux pas croire que vous soutiendriez Sea World – l’ignorance ou vous ne vous souciez tout simplement pas du bien-être de ces animaux hautement sensibles? Tellement décevant. «

Certains font même référence au documentaire Blackfish, qui se concentre sur un épaulard détenu par SeaWorld.

«Regardez Blackfish sur Netflix, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière», a déclaré une personne.

Alors que Cory est occupé à se faire exploser par les fans, il a également dû voir son premier bébé maman attend non seulement son deuxième enfant, mais aussi bientôt acheter une maison avec son nouveau petit ami Zach Davis.

Il a dit à Cheyenne, 28 ans, sur une récente Adolescent maman og épisode: « Ecoute, j’ai fini ces coups de fil fous.

«D’abord, tu me dis que tu es en couple, maintenant tu veux m’appeler et me dire que tu veux acheter une maison. Genre, tu sais ce qu’est cette troisième?

« Quel est le troisième? Écoutons-le, » répondit Cheyenne, auquel Cory dit: « Tu ferais mieux de ralentir ton putain de roulis, vite. »

Les scènes ont été tournées fin 2020, avant l’annonce que Cheyenne et Zach sont maintenant attend leur premier bébé ensemble.

Cependant, même à travers les hauts et les bas, Cory a récemment admis comment chanceux, il se sent d’avoir deux bébés mamans.

Il a tweeté: « Je suis juste assis ici en train de penser à la chance que j’ai d’avoir Cheyenne comme mère de Ryder et d’avoir Taylor comme mère de Mila.

« Ton garçon a eu de la chance, ils sont tous les deux d’excellentes mères. Certains de mes garçons sont coincés dans une situation où je suis juste content de ne pas l’être. »