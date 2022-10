Cory Wharton partage des nouvelles sur Baby Maya – Hollywood Life

L’épisode du 4 octobre de Teen Mom: Le prochain chapitre est doux-amer pour Cory Wharton. Dans cet aperçu EXCLUSIF, Cory attend avec impatience la naissance de sa troisième fille, mais il a également récemment appris une nouvelle déchirante qu’il partage avec son ex. Cheyenne Floydson fiancé Zack Davis.

“Pour faire court, nous avons eu des nouvelles des médecins et, en gros, ils ont dit que Maya souffrait d’atrésie tricuspide, n’est-ce pas ? Donc, ce qu’il dit, c’est que son ventricule droit n’a pas atteint la taille appropriée, et qu’il n’est même pas assez grand pour être utilisé. Donc, ce qu’ils vont devoir faire, c’est entrer et faire trois opérations différentes pour aider ses poumons à obtenir l’oxygène dont son corps a besoin. Une opération quand elle a une semaine, [and] la prochaine opération sera [when she’s] 4-6 mois. Et puis la troisième opération [is when] elle a quatre ans. C’est effrayant. C’est effrayant », dit-il.

“Devoir se faire opérer tout juste – c’est effrayant, c’est angoissant”, répond Zach, mais Cory se tourne ensuite vers Cheyenne, avec qui il partage la fille de 5 ans Ryder, et dit: “Tu comprends – et je suis Je n’essaie pas de comparer Ryder et Maya, mais Ryder a ses propres problèmes médicaux auxquels vous avez dû faire face, vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous rappelez donc à quoi ressemblaient ces visites chez le médecin et comment vous vous sentiez.

“Votre monde a littéralement l’impression que c’est fini”, dit Cheyenne, d’accord avec ce que Cory vient de dire. Comme les fans le savent, Ryder est née avec une maladie congénitale appelée déficience en VLCAD, ce qui signifie que son corps est incapable de décomposer correctement les graisses. La maladie rare a fait atterrir Ryder à l’hôpital plusieurs fois au fil des ans.

“C’est un peu ce que nous ressentons”, dit Cory à propos de sa petite amie Taylor Selfridgeses sentiments.

Cheyenne tente alors de demander comment va Taylor, mais elle sait qu’elle est probablement “dévastée” alors elle se sent mal même en demandant. Cory s’excuse ensuite de leur avoir annoncé de mauvaises nouvelles, mais Cheyenne et Zach lui disent qu’il n’est pas nécessaire de s’excuser car ils forment tous une grande famille élargie et veulent toujours être là l’un pour l’autre. Pour voir ce que Cory a à dire d’autre, regardez la vidéo ci-dessus !

