Cory Hardrict a-t-il envoyé un message musical à la future ex Tia ?

L’acteur Cory Hardrict semble réfléchir à son mariage de 14 ans avec l’actrice Tia Mowry.

Hardrict a sauté sur Instagram Live le lendemain du jour où son futur ex a partagé quand elle a su le moment exact où elle voulait demander le divorce. Bien que le “All American” n’ait pas marmonné un mot dans la vidéo, la chanson de Nas qu’il a jouée en arrière-plan a apparemment parlé pour lui.

Alors qu’il était assis sur le siège du conducteur de son fouet, le tableau de bord étant le seul semblant de lumière, le morceau “Reminisce” jouait alors que Nasir Jones rappait,

« Rappelle-toi. Les relations ne sont pas les plus belles. J’étais coincé sur la bêtise. Était-ce l’amour dans lequel j’étais vraiment? Nous ne savons pas jusqu’à ce qu’il se termine vraiment, mais il est alors trop tard. Souvenez-vous.

Pourrait-il se demander si l’amour était réellement réel entre lui et Tia ?

Les fans de Hardrict l’ont comblé de soutien en laissant des commentaires encourageants,

“Le roi reste fort.” “Tout va bien se passer. Tu sais quoi qu’il en soit elle t’aime toujours “Nous allons toujours vous retenir et vous soutenir.” “Prier pour la paix et les bénédictions.”

La confession de Tia à Hoda et Jenna Bush Hager sur L’émission d’aujourd’hui du mercredi Hardrict a dû avoir du mal à avaler. Au cours de l’entretien, la femme de 44 ans a évoqué le “réveil” qu’elle a vécu et qui l’a amenée à mettre fin à leur union.

“J’ai su quand j’ai vraiment commencé à me concentrer sur mon bonheur”, a-t-elle divulgué.

Tia a continué,

“Je me sens comme des femmes, nous avons tendance à nous concentrer sur le bonheur de tout le monde, en nous assurant que tout le monde va bien – c’est-à-dire nos enfants, nos amis, notre famille – mais en fin de compte, c’est une question d’amour-propre. Et quand tu commences vraiment à travailler sur toi-même, à t’aimer, à connaître ta valeur, à connaître ta valeur – alors tout d’un coup, il y a ce réveil.

Elle a avoué que le “voyage” qui suit un tel “moment aha” ne doit pas être pris à la légère et a noté qu’il sera difficile mais qu’il “en vaut la peine” à la fin.

Mowry a révélé qu’elle était en thérapie lorsqu’elle a pris la décision de mettre fin à leur mariage avec Cory. Elle a demandé le divorce le 4 octobre en raison de différences irréconciliables. Elle a demandé la garde physique et légale conjointe de leurs deux enfants, sa fille Cairo, 4 ans, et son fils Cree, 11 ans. Les deux se sont mariés en avril 2008.

De nombreux internautes sur les réseaux sociaux étaient perplexes à l’idée qu’elle l’étiquette mariage un “succès” malgré la fin de l’union.

Un utilisateur a dit,

“Tia moche dit que son mariage était un Succès parce que le divorce est une remise des diplômes, quel genre de sens cela fait-il s’il se terminait, il échouait gaffe »

“Pardon @TiaMowrymais un mariage qui se termine par un divorce n’est pas un succès. Cela peut être une expérience d’apprentissage, mais ce n’est pas un succès.

“C’est tout ce que c’est….. Elle l’a comparée mariée à un programme d’études élevé. Après avoir eu 2 enfants, elle a dit qu’elle avait obtenu son diplôme et qu’elle avait besoin de s’aimer davantage. Elle délirante. Comment est un mariage A Succès Si vous divorcez ??? #CommentSway #DonG #Détroit“

Bien que les gens n’aient pas aimé son choix de mots ou sa décision de divorcer, l’ancienne Sister, Sister semble se contenter de ses choix et se prélasser dans l’amour-propre. Nous ne connaissons pas et ne connaîtrons probablement jamais les détails qui ont conduit à son divorce et franchement… ce n’est vraiment pas notre affaire.