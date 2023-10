TORONTO, 27 octobre 2023 /CNW/ – Corus Divertissement Inc. (“Corus” ou la “Entreprise“) (TSX : CJR.B) a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente visant à modifier (la « Modification ») sa sixième convention de crédit modifiée et mise à jour avec son groupe bancaire, dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, en date du 18 mars 2022 tel que modifié 17 février 2023 (la « Facilité de Crédit »). Conformément à l’Amendement, le ratio dette totale/flux de trésorerie maximum requis en vertu des clauses restrictives financières est augmenté de et y compris 31 août 2024, les remboursements trimestriels obligatoires du crédit à terme sont réintroduits, certaines conditions liées à l’utilisation du produit des cessions d’actifs sont modifiées et des restrictions supplémentaires sur les distributions sont introduites. Tous les termes sont définis dans la facilité de crédit.

Une copie de la modification de la facilité de crédit sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Corus Entertainment Inc..

Corus Entertainment Inc. (TSX : CJR.B) est une société de médias et de contenu de premier plan qui développe et propose des marques et du contenu de haute qualité sur des plateformes destinées à des publics du monde entier. Attirant le public depuis 1999, le portefeuille d’offres multimédias de la société comprend 33 services de télévision spécialisés, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelles, des services numériques et de diffusion en continu, ainsi que des services technologiques et multimédias. Corus est un créateur et distributeur de contenu de renommée internationale par l’intermédiaire de Nelvana, un studio d’animation de classe mondiale expert dans tous les formats et de Corus Studios, un producteur mondialement reconnu de contenu scénarisé et non scénarisé à succès. La société possède également l’agence numérique sociale à service complet so.da, la société de divertissement de style de vie Kin Canada et la maison d’édition de livres pour enfants Kids Can Press. La liste des marques haut de gamme de Corus comprend Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, Magnolia Network Canada, The HISTORY® Chaîne, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105 et CFOX, ainsi que les plateformes de streaming STACKTV, TELETOON+, l’application Global TV et Curiouscast. Corus est le représentant publicitaire national et un partenaire de contenu original pour Pluto TV, une société Paramount, qui est le principal service gratuit de télévision en streaming financé par la publicité (FAST). Pour plus d’informations, visitez www.corusent.com.

