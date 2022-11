Cortez Masto gagne au Nevada, donnant le contrôle du Sénat aux démocrates – Shaw Local

LAS VEGAS – (AP) – Le sénateur démocrate. Catherine Cortez Masto a remporté l’élection pour un deuxième mandat représentant le Nevada samedi, battant le républicain Adam Laxalt pour décrocher le contrôle du parti sur la chambre pour les deux prochaines années de la présidence de Joe Biden.

Avec le sénateur démocrate. Victoire de Mark Kelly en Arizona vendredi, les démocrates détiennent désormais un avantage de 50-49 au Sénat. Le parti conservera le contrôle de la chambre, peu importe comment le ruissellement du mois prochain en Géorgie joue, en vertu du vote décisif du vice-président Kamala Harris.

L’emprise des démocrates sur le Sénat porte un coup aux grands espoirs des républicains d’arracher le contrôle du Congrès lors d’une élection de mi-mandat qui favorise généralement le parti au pouvoir. On ne savait toujours pas quel parti contrôlerait la Chambre des représentants alors que le comptage se poursuivait dans des courses serrées comme des rasoirs en Californie et dans une poignée d’autres États.

Cortez Masto, le première Latina au Sénat, était considéré comme le sénateur démocrate le plus vulnérable lors des élections de mi-mandat, et le Parti républicain avait de grands espoirs de renverser le siège. Mais malgré un afflux de dépenses pour les publicités d’attaque des groupes nationaux du GOP, Cortez Masto a réussi à obtenir sa candidature à la réélection.

Le décompte des voix du Nevada a pris plusieurs jours en partie à cause du système de vote par correspondance créé par la législature de l’État en 2020 qui oblige les comtés à accepter les bulletins de vote portant le cachet de la poste le jour du scrutin s’ils arrivent jusqu’à quatre jours plus tard. Laxalt avait une avance précoce qui a diminué après que des bulletins de vote comptés tardivement sont arrivés des centres de population de l’État à Las Vegas et Reno.

Cortez Masto, l’ancienne procureure générale de l’État pour deux mandats, a axé sa campagne au Sénat sur la menace croissante à l’accès à l’avortement à l’échelle nationale et a travaillé pour courtiser les résidents hispanophones et les salariés horaires de l’État, soulignant son soutien à une voie permanente vers la citoyenneté pour “Dreamers” et visitant régulièrement les salles syndicales et les groupes de travailleurs.

Sa collecte de fonds a largement dépassé celle de Laxalt. Elle a dépensé près de 47 millions de dollars et disposait de plus de 6 millions de dollars en espèces jusqu’à la mi-octobre, selon OpenSecrets. Laxalt a dépensé près de 13 millions de dollars et il lui restait environ 3 millions de dollars pendant la même période.

Laxalt, un ancien procureur général du Nevada lui-même qui s’est présenté sans succès au poste de gouverneur en 2018, s’est concentré sur la hausse de l’inflation et une économie en difficulté pendant une grande partie de sa campagne, tentant de lier les difficultés financières des électeurs aux politiques avancées par les démocrates au Congrès et à Biden.

L’ancien président Donald Trump, qui a perdu deux fois le Nevada lors de ses courses à la Maison Blanche, est venu deux fois dans l’État pour se rassembler pour Laxalt et d’autres candidats républicains.

Les démocrates ont eu une bataille difficile compte tenu de l’économie turbulente du pays, et le Nevada a illustré les défis du parti. L’État est l’un des plus diversifiés du pays, et sa population majoritairement ouvrière vit souvent d’un chèque de paie à l’autre et a lutté à la fois contre l’inflation et les contrecoups de la fermeture de l’économie touristique de Las Vegas pendant la pandémie de COVID-19.

Environ les trois quarts des électeurs du Nevada ont déclaré que le pays se dirigeait dans la mauvaise direction, et environ 5 sur 10 ont qualifié l’économie de problème le plus important auquel le pays est confronté, selon AP VoteCast, une enquête auprès de 2 100 électeurs de l’État.

Les électeurs ont vu l’économie négativement, avec VoteCast trouvant près de 8 sur 10 disant que les conditions économiques ne sont pas si bonnes ou mauvaises. Seulement environ 2 sur 10 ont qualifié l’économie d’excellente ou de bonne. Et environ un tiers des électeurs ont déclaré que leurs familles accusaient un retard financier.

Mais cela ne s’est pas nécessairement traduit par de la colère contre le président Joe Biden ou son parti. Environ la moitié considéraient l’inflation comme le problème le plus important auquel les États-Unis étaient confrontés, mais ils étaient également divisés sur la question de savoir s’ils pensaient que la hausse des prix était due aux politiques de Biden ou à des facteurs indépendants de sa volonté.

Le Nevada est également un État connu pour vivre et laisser vivre, et le message de Cortez Masto sur la préservation du droit à l’avortement a résonné. Selon VoteCast, 7 personnes sur 10 souhaitaient que la procédure reste légale dans tous les cas ou dans la plupart des cas.

L’écrivain de l’Associated Press Scott Sonner à Las Vegas a contribué à ce rapport.

