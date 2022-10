Corteva Agriscience fait un don de 4 500 $ à Meals on Wheels, qui dessert les comtés de La Salle, Bureau et Putnam – Shaw Local

Le Voluntary Action Center du nord de l’Illinois a annoncé que Corteva Agriscience avait fait don de 4 500 $ à Meals on Wheels dans le cadre de son programme de parrainage d’entreprise.

“Nous sommes très reconnaissants du soutien de Corteva”, a déclaré Ellen Rogers, directrice du développement. “La demande de services de popote roulante continue d’augmenter et les dons de particuliers et d’entreprises partenaires nous aident à continuer à fournir des repas nutritifs en ces temps très difficiles.”

En moyenne, Meals on Wheels sert plus de 600 personnes grâce à ses programmes de repas livrés à domicile et collectifs dans les comtés de La Salle, Putnam et Bureau.

« C’est une excellente nouvelle, Corteva a été d’une grande aide en versant des dons à ACC », a déclaré Jennifer Schrader, coordonnatrice de la popote roulante. « Les aînés sont très importants pour ACC et au cours des dernières années, les dons de Corteva nous ont certainement aidés à fournir aux aînés ce dont ils ont besoin. Nous l’utiliserons là où nous en aurons le plus besoin. Nous apprécions grandement tout ce qu’ils ont fait pour nous et continuent de le faire.

Les subventions de proximité sont accordées aux communautés où les représentants commerciaux, les concessionnaires agricoles, les employés et les clients de Corteva vivent et travaillent et qui soutiennent les initiatives de qualité de vie pour créer un mode de vie amélioré et durable pour les personnes du monde entier.

« Corteva Agriscience apporte des contributions aux organisations communautaires au nom de l’entreprise et des employés », a déclaré Lynn Borio de Corteva Agriscience, qui a nommé VAC pour le programme de parrainage de l’entreprise. « ACC contribue à améliorer la vie des gens de notre communauté. Non seulement ACC fournit des repas nutritifs et fiables aux personnes âgées, mais il contribue également à offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire aux familles des personnes âgées en faisant un effort supplémentaire pour établir des relations personnelles avec les personnes âgées.

« Les membres de la famille savent que le personnel et les bénévoles de Meals on Wheels donneront suite à un appel aux membres de la famille ou à un contrôle de bien-être s’ils remarquent des problèmes ou si la personne âgée ne peut pas répondre à la porte. C’est formidable de pouvoir soutenir un programme qui aide à sauver des vies chaque jour.