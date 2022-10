Corteva Agriscience fait un don de 4 000 $ au projet d’épicerie rurale de Royal Super Mart – Shaw Local

Cornerstone Community Wellness a annoncé que Corteva Agriscience a fait don de 4 000 $ au projet d’épicerie rurale du Royal Super Mart dans le cadre de son programme d’investissement communautaire.

« L’investissement de la communauté des entreprises agricoles locales est tellement significatif que nous visons à améliorer la durabilité à long terme de l’épicerie rurale », a déclaré Elizabeth Pratt, directrice exécutive de Cornerstone. “Ce don à notre programme pilote nous permet d’assurer la sécurité alimentaire, le dynamisme économique et la qualité de vie globale dans le comté de Western Bureau.”

Cornerstone Community Wellness organise des opportunités pour Sheffield et les communautés rurales environnantes de grandir en santé physique, émotionnelle et spirituelle.

Comme Cornerstone a évalué les besoins en matière de santé et de qualité de vie au cours des sept dernières années, ils ont acquis une meilleure compréhension de la relation entre la santé individuelle et une approche plus large de la santé communautaire, qui comprend des indicateurs physiques, sociaux et économiques.

Pour plus d’informations, visitez www.ccwell.org ou www.royalsupermart.com.