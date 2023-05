« Corteo » du Cirque du Soleil arrive au NOW Arena à Hoffman Estates – Shaw Local

Le Cirque du Soleil revient dans le nord de l’Illinois pour la première fois depuis 2019, présentant « Corteo » en cinq représentations du 1er au 4 juin à la NOW Arena de Hoffman Estates.

Le Cirque du Soleil arrive à la NOW Arena avec « Corteo ». (Maja Prgomet)

«Corteo» est l’une des productions les plus populaires du Cirque du Soleil et met en vedette une distribution et une équipe qui parlent 18 langues et représentent 27 pays, a indiqué un communiqué de presse. Présenté pour la première fois à Montréal en avril 2005 et présenté sous le chapiteau de Chicago l’année suivante, « Corteo » a diverti plus de 10 millions de spectateurs dans 20 pays.

« ‘Cortéo’ est une plongée dans les arts du cirque et dans l’univers du clown, l’univers de prédilection de son créateur et metteur en scène Daniele Finizi Pasca », a déclaré Alison Crawford, directrice artistique de « Corteo », dans le communiqué. « On se plonge dans les images qui en disent tant sur le cirque, la force de sa tradition, chaque jour renouvelée.

Les rideaux de drapés italiens du spectacle – qui sont les plus grands en Amérique du Nord à 58 pieds de large sur 37 pieds de haut – ont été inspirés par la Tour Eiffel et peints à la main par Jean Rabasse, dont le style est influencé par des peintres de France, d’Espagne et d’Italie. Les rideaux ont été cousus au Canada et envoyés en France pour être peints.

Inspirée de la cathédrale de Chartres en France, la scène est au centre de l’arène et divise la salle, chaque moitié du public faisant face à l’autre moitié, offrant une perspective unique non seulement du spectacle, mais aussi une vue d’ensemble de l’artiste. public.

Le cadre et l’histoire de « Corteo » se rejoignent pour illustrer l’humanité en chacun de nous. Situé dans un monde magique entre ciel et terre, le spectacle se déroule alors que le clown imagine ses propres funérailles se déroulant dans une ambiance de carnaval. Entouré d’anges qui veillent d’en haut, « Corteo » juxtapose la force du clown à la fragilité, le grand au petit, le ridicule au tragique, la magie de la perfection au charme de l’imperfection. Une musique lyrique et enjouée propulse une célébration intemporelle dans laquelle les frontières sont floues et l’illusion taquine la réalité.

Des spectacles sont offerts à 19 h 30 les 1er et 2 juin; à 15h30 et 19h30 le 3 juin ; et 13 h le 4 juin. NOW Arena est au 5333 Prairie Stone Parkway à Hoffman Estates. Pour les billets, visitez www.cirquedusoleil.com/corteo.