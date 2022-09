Cortège de la reine Elizabeth II : Voici ce que signifient les symboles royaux

Les processions cérémonielles de la reine Elizabeth II rassemblent plus de 1 000 ans de tradition monarchique et d’apparat en quelques kilomètres symboliques.

La couronne d’État impériale a été faite pour le père de la reine, le roi George VI, en 1937, et a été modifiée pour elle, selon le Royal Collection Trust. Parmi ses plus de 3 000 pierres figurent certaines des pierres précieuses les plus célèbres au monde, notamment le diamant Cullinan II taille coussin de 317,4 carats et un spinelle de 170 carats appelé Black Prince’s Ruby qui aurait été porté au combat par Henry V en 1415.

Les trois pieds de long Sceptre du souverain représente le pouvoir du monarque dans le monde séculier. Des symboles émaillés de rose, de chardon et de trèfle représentant l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande ont été ajoutés au manche en 1820. Le diamant Cullinan I de 530 carats, l’une des nombreuses pièces taillées dans le plus gros diamant du monde, a été monté sur le dessus en 1910.

La Orbe du souverain est une sphère creuse en or de 11 pouces avec une croix sur le dessus représentant le pouvoir du monarque dans le monde chrétien. Trois bandes de bijoux représentent les trois continents que les dirigeants britanniques croyaient exister lorsque l’orbe a été fabriqué en 1661.

Le sceptre et l’orbe ont été fabriqués en 1661 pour Charles II et font partie des joyaux de la couronne.

Un corbillard d’État a transporté le cercueil de la reine de l’aéroport au palais de Buckingham et la conduira à la destination finale à Windsor après le cortège funèbre de lundi. La Jaguar XF modifiée – noire, conformément au protocole royal – est similaire à celle qui portait sa mère en 2002 mais très différente du Land Rover Defender vert militaire personnalisé que le prince Philip a aidé à concevoir pour ses funérailles en 2021.

Places le long du cortège