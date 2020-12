Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 10 Insider Preview pour ceux qui font partie du canal Windows 10 Dev. La nouvelle version de Windows 10 Insider Preview est livrée avec une foule de corrections de bogues, mais la mise à jour de la tête d’affiche est une nouvelle compétence Cortana. Avec la dernière version Insider Preview, les utilisateurs de Windows 10 peuvent désormais demander à Cortana de rechercher et d’ouvrir des fichiers. On dit que la nouvelle compétence Cortana permet aux utilisateurs de rechercher plus facilement dans les dossiers pour trouver un fichier.

La nouvelle fonctionnalité Cortana arrive également aux comptes d’entreprise, qui utiliseront l’assistant pour rechercher des fichiers stockés dans OneDrive Entreprise ou SharePoint ainsi que des fichiers enregistrés localement sur leurs PC. Microsoft dit que Cortana dans la dernière version de Windows 10 peut rechercher des parties d’un nom de fichier (exemple: « Hey Cortana, open marketing deck »), le nom de l’auteur (exemple: « Hey Cortana, ouvrir le budget Excel d’Anthony), et peut également recherchez un document que vous avez édité ou un document d’un type particulier.

La nouvelle fonctionnalité vise à rendre les utilisateurs plus productifs lors de la recherche et de l’ouverture de fichiers sur leur ordinateur Windows 10. Outre la nouvelle fonctionnalité Cortana, Microsoft a également corrigé quelques bogues sur Windows 10. Voici quelques améliorations apportées par Microsoft avec la nouvelle version de Windows 10 Insider Preview:

-La nouvelle case à cocher «Advanced View» dans Optimize Drives est maintenant active et en vérifiant qu’elle affichera les volumes précédemment non visibles (par exemple, les partitions système et de récupération).

-L’utilisation du clavier tactile en position portrait sur un appareil tactile 2 en 1 prend désormais en charge le mode clavier partagé. (Cela a été publié pour Windows Insiders dans le canal bêta dans le cadre de la récente mise à jour de Windows Feature Experience Pack.)

-Correction d’un problème entraînant certaines boîtes de dialogue, telles que Propriétés, affichant du texte noir sur des arrière-plans sombres lors des vols récents.

-Correction d’un problème qui pouvait entraîner la fermeture inattendue de certaines applications en cliquant sur le bouton Agrandir dans les versions récentes.

-Correction d’un problème qui faisait que les imprimantes avec des caractères japonais dans leurs noms ne s’affichaient pas correctement dans les paramètres des imprimantes et scanners.

-Correction d’un problème qui pouvait retarder la connexion à votre PC sur les appareils avec un grand nombre d’utilisateurs.