CorSport : le trio offensif reviendra à Milan

Même si l’on s’intéresse beaucoup aux nouveaux visages qui pourraient arriver à l’AC Milan lors du prochain mercato estival, certains joueurs reviendront de prêt et doivent voir leur sort décidé.

Selon l’édition de ce matin du Corriere dello Sport (via MilanActualités), Milan est très actif sur le marché entrant, notamment en attaque où deux nouveaux renforts pourraient arriver.

Joshua Zirkzee et Armando Broja de Bologne et Chelsea sont les deux noms en pole pour le moment, et cela pourrait forcer une réflexion sur les joueurs déjà présents dans l’équipe ou qui y reviendront.

Lorenzo Colombo, Daniel Maldini et Divock Origi reviendront de leurs passages à Monza et Nottingham Forest, et le journal affirme qu’ils sont « destinés à un nouveau prêt » plutôt que de rester à Milanello.

L’avenir de Maldini pourrait être de retour à Monza, où il a joué de manière beaucoup plus régulière dans la deuxième partie de la saison après son passage à Empoli, marquant quatre buts au passage.

Les deux clubs en parlent et pourraient bientôt parvenir à un nouvel accord, même si des indications suggèrent que Monza chercherait à rendre ce transfert permanent ou à obtenir une option pour le faire.