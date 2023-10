Par PA Geddie

Il n’est pas étonnant que la série télévisée « L’histoire de l’art en Amérique » (Prime Video) ait choisi Corsicana pour l’un de ses longs métrages texans dans la saison 3 diffusée en 2024. L’émission Corsicana était également l’épisode pilote partagé lors d’une récente première mondiale lors de la Festival international du film de Chelsea.

Le quartier des arts et des divertissements de la ville se trouve au centre-ville de Corsicana. Trois salles accueillent du théâtre, de la musique, des films et d’autres spectacles, dont le Palace Theatre, une maison de vaudeville restaurée de 1921. Les galeries et les studios présentent les œuvres d’artistes locaux et invités et proposent des formations et des spectacles de danse, de théâtre, d’improvisation et d’écriture créative.

L’un des aspects les plus fascinants de la ville est sa visite des statues de bronze, une exposition d’art grandeur nature racontant des histoires sur les individus uniques qui ont façonné son histoire. Créées par différents artistes, la plupart des sculptures réalistes interagissent avec le paysage urbain: un ouvrier pétrolier semble traverser une rue pour rentrer chez lui, un chef pâtissier se penche pour offrir un gâteau aux fruits aux passants, un agriculteur répand des graines dans une main tendue, et un loup de compagnie garde l’endroit où Lyman T. Davis a servi pour la première fois son célèbre Wolf Brand Chili.

Corsicana a célébré son 175e anniversaire cette année et son histoire est omniprésente au cœur du centre-ville. Les caractéristiques classiques de ses rues en briques d’origine se mêlent aux attractions modernes des restaurants de quartier, des divertissements, des magasins d’antiquités et des lofts.

Plus de 30 boutiques proposent des cadeaux uniques, des articles rétro, des meubles, des antiquités et de la décoration intérieure, des vêtements, des tissus, des bijoux et des trouvailles vintage.

Combinaison parfaite d’une histoire riche et d’équipements modernes, Corsicana offre beaucoup de plaisir et d’aventure. Les événements annuels comprennent un spectacle aérien mettant en vedette des avions d’époque de la Seconde Guerre mondiale et des célébrations pour la petite ville américaine et la désignation de la ville comme berceau du pétrole du Texas.

Entouré de grands lacs et de 15 magnifiques parcs urbains, les événements récréatifs sont largement disponibles toute l’année. Les attractions incontournables de Corsicana incluent le musée Pearce, le mémorial des cadets, le village des pionniers et le parc pétrolier. Une visite n’est pas complète sans déguster le gâteau aux fruits de renommée mondiale à Collin Street Bakery.

Collin Street Bakery possède désormais plusieurs succursales à travers le Texas, mais tout a commencé à Corsicana en 1896. Leurs célèbres gâteaux aux fruits et autres friandises sont vendus dans des magasins physiques et expédiés dans près de deux cents pays, notamment pendant la période des fêtes.

Ce qui rend la boulangerie encore plus célèbre est l’histoire d’une vague de crimes qui s’est produite lorsque son contrôleur a blanchi la somme choquante de 17 millions de dollars de l’entreprise. Pendant huit ans, lui et sa femme ont dilapidé des millions en montres Rolex, en vacances et en une horde d’autres produits de luxe somptueux. Le documentaire Fruitcake Fraud couvre l’histoire.

Une fois la poussière retombée suite au détournement de fonds, l’équipe de direction déterminée de la boulangerie a stabilisé financièrement l’entreprise, a franchi le cap grâce à de nouvelles stratégies et a même utilisé le scandale d’une petite ville aujourd’hui pour faire connaître aux gens la valeur de leurs gâteaux aux fruits de renommée mondiale.

À peu près au même moment où la recette du gâteau aux fruits prenait forme, à la fin des années 1800, quelque chose d’autre était sur le point de faire surface. Corsicana est le berceau de l’industrie pétrolière du Texas. Le champ pétrolifère Corsicana a été le premier gisement commercial développé au Texas, avant la découverte du célèbre puits Lucas à Spindletop en 1901. Une équipe de forage Corsicana, avec son équipement transporté sur le site de la côte du golfe, a foré le puits Lucas.

Les fondateurs des futurs titans de l’industrie pétrolière – notamment Magnolia Petroleum (Mobil Oil), Humble Oil (Exxon), Texaco et Gulf Oil – ont fait leurs débuts dans l’industrie pétrolière texane en Corse dans les années 1890. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l’histoire de l’industrie pétrolière de la région dans Petroleum Park.

Corsicana a reçu son nom de José Antonio Navarro, qui s’est battu pour l’indépendance du Texas. Il donne à la ville le nom de la Corse, l’île où son père est né. Navarro est l’homonyme du comté, où Corsicana règne comme siège du comté. Le comté a attiré beaucoup d’attention nationale ces dernières années en raison de la série documentaire à succès Netflix Cheer, qui suit l’équipe de cheerleading de premier plan du Navarro College.

Les fils et filles célèbres de Corsicana incluent les légendes des auteurs-compositeurs-interprètes Lefty Frizzell et Billy Joe Shaver.

Pour beaucoup de Corses, les réalisations de GW Jackson revêtent une signification particulière. Il est l’auteur de plusieurs livres et est connu dans tout l’État pour être un pionnier en matière d’éducation des personnes d’ascendance africaine. Il a créé le système scolaire corse pour ces élèves et a été directeur du lycée pendant 45 ans. Construite dans les années 1920, la GW Jackson High School a formé de nombreux étudiants pendant des décennies. Il a été incendié dans les années 1970. Le GW Jackson Legacy Park se trouve sur son ancienne ferme où se trouve également une statue de bronze en son honneur.

Le comté de Navarro abrite plus de 150 monuments historiques et le centre-ville de Corsicana est un district historique enregistré au niveau national avec plus de 120 bâtiments contributifs. La majorité des bâtiments et des maisons actuels de la ville ont été construits à la suite du boom pétrolier des années 1920 et 1930. Un guide touristique du Carriage District se concentre sur les structures survivantes construites entre 1846 et 1900. Plusieurs maisons portent des plaques historiques.

La ville où Wolf Brand Chili a vu le jour et où la célèbre Collin Street Bakery perdure aujourd’hui possède un quartier artistique inspirant, d’excellents choix de restaurants, de nombreuses choses à faire dans et autour de la ville et une histoire qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

En savoir plus sur www.visitcorsicana.com.

Certaines parties de cet article sont tirées du livre « Upper East Side of Texas : Small Towns & Cultural Districts », disponible sur Amazon.