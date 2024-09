Corset « déchiré » et la couleur qu’elle refusait de porter

La princesse Diana avait un contrôle créatif total sur son look emblématique au Met Gala de 1996, sa seule fois à fouler le « tapis rouge le plus influent du monde ».

Dans la nouvelle docu-série de Hulu, « À la mode : les années 90 » Le créateur John Galliano a parlé de son expérience de travail avec la princesse de Galles alors qu’il était directeur artistique de Dior.

« Je me souviens qu’un jour, nous sommes tous montés dans une vieille camionnette et nous sommes allés à Londres, où nous avons rencontré la princesse Diana », se souvient-il. « Elle avait été invitée au Met et elle portait une de mes robes. »

« C’était comme une bénédiction. Je veux dire, wow », a déclaré Galliano dans la série. « Nous sommes allés au palais de Kensington et avons discuté de dessins. »

John Galliano a partagé son expérience de travail avec la princesse Diana dans la nouvelle docu-série « In Vogue : Les années 90 ». DMI/Collection de photos LIFE/Shutterstock

Galliano a habillé Diana pour le Met Gala de 1996. AFP via Getty Images

Bien qu’il fût l’un des créateurs les plus influents de l’époque, Galliano a déclaré que Diana lui avait donné un peu de réticence en ce qui concerne son look.

« J’ai essayé de lui faire porter le rose, mais elle n’a pas voulu. « Non, pas le rose ! », a-t-il déclaré. « C’était vraiment très amusant. »

« Nous avons donc fait la robe et les essayages ultérieurs, et c’était magnifiquement fait. »

C’était la première et unique apparition de la défunte princesse à la plus grande soirée de la mode. Image de fil

La princesse de Galles portait une robe nuisette en soie bleu marine avec une bordure en dentelle noire et une robe assortie. Getty Images

Cependant, lorsque le grand soir est arrivé, Galliano s’est rendu compte que Diana avait apporté quelques modifications de dernière minute à la robe moulante bleu marine avec des détails en dentelle noire.

« Avance rapide jusqu’à l’événement, et je me souviens qu’elle sortait de la voiture », a déclaré Galliano avec un souffle coupé. « Je n’arrivais pas à y croire. Elle avait arraché le corset. »

« Elle ne voulait pas porter le corset », a-t-il poursuivi. « Elle se sentait tellement libérée. Elle avait arraché le corset. La robe était beaucoup plus… sensuelle. »

Galliano a révélé que le défunt membre de la famille royale refusait de porter du rose. Penske Media via Getty Images

« J’ai essayé de lui faire accepter le rose, mais elle n’en voulait pas. « Non, pas le rose ! » », a-t-il expliqué. Getty Images

Diana a associé la célèbre robe à un superbe collier ras du cou en perles et saphirs et à un sac en satin bleu matelassé, qui a ensuite été rebaptisé Lady Dior en son honneur.

Elle est également arrivée au gala annuel du Metropolitan Museum of Art, dont le thème cette année était de rendre hommage à la vie et à l’héritage de Christian Dior lui-même et de sa marque, dans une robe en satin assortie, qu’elle a retirée après le tapis rouge.

« Je veux dire, wow ! Diana a été ma première cliente de haute couture », a déclaré Galliano.

Elle a également « arraché » le corset de la robe, a révélé l’ancien directeur artistique de Dior. Getty Images

Diana est décédée tragiquement moins d’un an après ses débuts au Met Gala. Photothèque de Tim Graham via Getty Images

Diana a foulé le tapis rouge aux côtés de son amie et ancienne rédactrice en chef de Harper’s Bazaar, Liz Tilberis, ce moment monumental survenant quelques mois seulement après son divorce avec le futur roi Charles.

« Je pense que nous étions tous captivés et fascinés par la princesse Diana », a déclaré Anna Wintour dans la nouvelle série.

« À cette époque, elle était la femme la plus célèbre du monde », poursuit la rédactrice en chef de Vogue. « Elle aimait la mode et la visibilité qu’elle offrait, en particulier aux créateurs britanniques. »

Diana est décédée tragiquement dans un accident de voiture moins d’un an après ses débuts au Met Gala. Elle avait 36 ​​ans.