Corsair K65 Pro Mini Review: Mini clavier qui cloue les bases

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Commutateurs optiques rapides

Mise en page intelligente et couche de fonctions

Composants solides

Presque toutes les options disponibles sans logiciel Les inconvénients Cher

L’insonorisation est inefficace Notre avis Pour les joueurs qui veulent une carte câblée compacte axée sur la vitesse, la K65 Mini Pro est la meilleure du marché. C’est un peu cher et la mousse interne ne fait pas grand-chose, mais un matériel solide et une excellente disposition le placent au-dessus de la concurrence.

Prix ​​lors de l’examen

129,99 $

129,99 $

Avez-vous récemment regardé le marché des mini-claviers de jeu mécaniques ? Vous pensez peut-être que c’est un créneau assez petit, mais il fourmille de concurrents de fabricants, grands et petits. Donc, pour faire ressortir son dernier clavier itty-bitty, le K65 Pro Mini, Corsair l’a fait… eh bien, pas beaucoup, du moins à première vue.

Mais les apparences peuvent être trompeuses. Bien que le K65 Pro Mini ne vous impressionne pas avec des gadgets flashy ou un design accrocheur, il cloue les bases et inclut certaines fonctionnalités que les joueurs adoreront. Les commutateurs optiques et les matériaux de haute qualité se démarquent à eux seuls.

Ce n’est probablement pas suffisant pour justifier un prix élevé, surtout pour une si petite carte… sauf que la concurrence est à peu près au même prix. Si vous êtes prêt à faire des folies et que vous voulez une conception optique solide et simple sans extras inutiles, le K65 Mini Pro est une bonne option.

Concevoir et construire

Keybcaps PBT impressionnants

Commutateurs OPX rapides et précis

L’insonorisation pourrait être meilleure

Le K65 Pro Mini se différencie des autres mini claviers gaming par quelques spécificités. Il est livré avec des capuchons de touches en PBT (polytéréphtalate de butylène) en standard, et c’est un ensemble particulièrement bien fait avec une belle texture rugueuse qui est très adhérente pendant les sessions de jeu.

La planche est dotée d’un amortissement en mousse à l’intérieur du corps et, ce qui est peut-être le plus important, est livrée avec les commutateurs optiques linéaires OPX rapides et semi-propriétaires de Corsair.

Les commutateurs optiques OPX du K65 sont hautement spécialisés pour les jeux, mais ne peuvent pas être retirés ou remplacés. Michael Crider/Fonderie

Pour les non-initiés, les interrupteurs optiques interrompent un faisceau de lumière pour actionner une pression sur une touche au lieu d’attendre une connexion physique sur un contact électrique. Combiné avec une action linéaire douce, il rend les interrupteurs extrêmement rapides et légers sans rayures ni bosses à travers la presse.

Corsair dit que ce clavier a deux couches d’insonorisation interne, prouvé par la vue éclatée. Mais s’il est nettement plus silencieux que les autres cartes linéaires, je ne l’entends pas.

Les commutateurs optiques linéaires sont probablement les meilleurs commutateurs pour les jeux, du moins en termes purement techniques. La construction optique signifie que cette carte est livrée sans les prises remplaçables à chaud pour une véritable personnalisation au-delà de l’éclairage et des touches. Pour cette fonctionnalité, vous devrez regarder quelque chose comme le K70 RGB (129,99 $/159,99 £).

Le réglage le plus intelligent pour la convivialité est que la couche de fonction s’allume lorsque vous appuyez sur la touche Fn.

Mais le K65 a d’autres charmes. Ceux-ci incluent les keycaps PBT susmentionnés (standard), un taux d’interrogation impressionnant de 8 000 Hz (pour ceux d’entre vous avec des réflexes littéralement surhumains) et un pont supérieur en aluminium solide.

Il conserve également un corps principal léger pour les voyages, ainsi qu’un câble USB-C tressé et détachable et une disposition intelligente illustrée à la fois par les touches et le système d’éclairage. Entre cela et la disposition indulgente à 65% avec les touches fléchées, il pourrait s’agir du mini clavier avec le moins de temps de réglage.

Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Voyez comment la position par défaut de la touche Suppr est juste à côté de la touche , à seulement quelques millimètres de là où elle se trouve sur une mise en page standard ? Cela laisse la page précédente et la page suivante beaucoup moins utilisées pour être physiquement décalées.

Les touches multimédia et de volume sont toutes regroupées dans le coin inférieur droit, elles sont donc faciles à manipuler d’une seule main. La touche Impr écran correspond à Fn+P, un choix évident qu’un nombre choquant de claviers plus petits ne font tout simplement pas. C’est du bon matériel. Et tout cela est clairement visible sur les keycaps par défaut.

Michael Crider/Fonderie

Mais le réglage le plus intelligent pour la convivialité est que la couche de fonction s’allume lorsque vous appuyez sur la touche Fn, vous montrant instantanément quelles touches font quoi et laissant les touches inutilisées sombres. C’est un excellent petit moyen de vous donner un aperçu instantané des fonctions, même dans l’obscurité.

Autres caractéristiques

De nombreuses fonctionnalités via le logiciel compagnon iCue

Macros personnalisées, profils personnalisés, effets d’éclairage, mode PlayStation

Impossible de déplacer le bouton Fn

En parlant d’éclairage, le K65 peut faire toutes les cloches et sifflets habituels, et plus encore, grâce au logiciel iCue de Corsair.

iCue est franchement un peu maladroit, mais une fois que vous avez attribué la disposition et l’effet personnalisés que vous souhaitez, il n’y a aucune raison de revenir en arrière. Puisqu’il s’agit d’une carte câblée, il n’y a aucune raison d’éteindre les lumières ou cette interrogation fantaisiste à 8 000 Hz.

Michael Crider/Fonderie

Mais Corsair a une gamme impressionnante de fonctionnalités sur le clavier lui-même. En effet, la plupart des fonctions importantes sont accessibles sans qu’iCue soit installé du tout.

Les macros personnalisées peuvent être programmées et effacées uniquement à partir des touches. Jusqu’à 50 profils personnalisés peuvent être enregistrés sur la mémoire locale du clavier, parcourus avec Fn + Z par défaut. Vous pouvez même enregistrer jusqu’à 20 effets d’éclairage intégrés, tous sélectionnables et réglables via le matériel du clavier.

Vous obtenez également le mode PlayStation pour la PS4 ou la PS5 – appuyez simplement sur Fn + Win pendant cinq secondes pour l’activer.

Michael Crider/Fonderie

La seule chose que vous ne pouvez pas faire, avec ou sans le logiciel iCue, est de déplacer le bouton Fn. C’était un gros inconvénient pour moi sur le K70 de taille similaire, mais c’est moins un problème ici grâce aux touches supplémentaires.

Ainsi, vous n’aurez pas à réapprendre le placement des commandes fléchées, mais j’ai toujours envie d’un jour où vous pourrez facilement déplacer le bouton Fn sur un clavier grand public. C’est déjà simple sur les versions spécialisées avec compatibilité VIA.

Quant aux autres reproches, ils sont rares. Je souhaite que les pieds du clavier soient à double étage pour un profil légèrement plus élevé, et peut-être qu’un repose-poignet soit inclus pour le prix. Mais il n’y a pas grand-chose à ne pas aimer ici.

Prix ​​& disponibilité

En parlant de prix, le K65 Pro Mini n’est pas bon marché.

Cela vous coûtera 129,99 $ / 129 £ en payant le plein prix, de Corsair et Best Buy aux États-Unis ou Corsair et Amazone au Royaume-Uni.

Cela en fait l’un des claviers les plus haut de gamme, mais son prix n’est pas exorbitant pour tout ce que vous obtenez ici.

Michael Crider/Fonderie

Verdict

En supposant que vous souhaitiez une configuration optique ultra-rapide et que vous ne vous souciez pas de certaines fonctionnalités haut de gamme, le K65 Pro Mini est un excellent clavier compact.

Il offre une excellente sensation de frappe et des choix de mise en page intelligents. De plus, le fait que vous puissiez accéder à autant de fonctions sans le logiciel compagnon iCue est un gros plus.

J’aurais aimé que ce soit moins cher, mais on pourrait dire la même chose de presque tous les claviers de jeu de nos jours. Il est toujours en ligne avec la concurrence et sera probablement en vente à un moment donné dans le futur.

Mais à moins que vous ne vous sentiez économe, vous ne regretterez probablement pas d’avoir acheté le K65 Pro Mini en ce moment.