Corsair EX100U Review : SSD externe petit mais puissant

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Petit et facilement transportable

Prise en charge des ports USB-A et USB-C

Jusqu’à 4 To de capacité Les inconvénients Couverture de port maladroite

Des lecteurs Gen 2 × 2 plus rapides Notre avis La construction de l’EX100U n’est pas aussi robuste que celle d’autres marques, mais la fonctionnalité à l’intérieur est excellente. Pour de meilleures performances, vous avez besoin d’un port USB 3.2 Gen 2 × 2, mais même avec un port USB Gen 2 standard, il est raisonnablement rapide.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 90,99 $ | Modèle revu 184,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Corsair EX100U

107,99 $

Corsair a créé une technologie SSD passionnante au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne les disques NVMe. Mais jusqu’à récemment, ses options de stockage externe tournaient principalement autour de sa gamme Flash Voyager, une conception réussie qui remonte à un temps considérable.

Avec Crucial, SanDisk, Seagate et d’autres vendant de nombreux SSD externes, il était temps que Corsair entre dans cette tranche de marché avec l’une de ses offres au style unique, et l’EX100U est ce produit.

Est-ce le bon disque pour concurrencer le Crucial X8 et le SanDisk Extreme, ou est-il arrivé trop tard pour la partie SSD externe ?

Conception et construction

L’EX100U est un design distinctif qui pourrait dérouter certains acheteurs au départ.

Il s’agit d’un losange en plastique gris argenté mesurant 79,37 x 36,65 x 11 mm, avec une fente pour lanière à une extrémité et un capuchon caoutchouté à l’autre. J’estime que c’est assez grand pour avoir un 2240 M.2 NVMe à l’intérieur, mais cette échelle pourrait être une coïncidence.

Ce qui n’est pas évident lorsque vous le retirez de l’emballage pour la première fois, c’est que le capuchon en caoutchouc est amovible, bien qu’il n’y ait pas d’autres endroits pour une connexion externe, donc finalement, j’ai conclu qu’il devait être là-dessous.

Mark Pickavance

Il peut supporter jusqu’à 500 G d’accélération, même si la personne qui tient ce disque ne le ferait pas.

Comme le port USB-C derrière la prise est encastré et que Corsair ne prétend pas que l’EX100U est étanche, à part arrêter la pénétration de poussière dans le port, pourquoi il est inclus, la prise n’est pas claire au-delà de la propreté.

Ce que Corsair prétend pour l’EX100U, c’est qu’il peut supporter jusqu’à 500 G d’accélération, même si la personne qui tient ce disque ne le ferait pas, et qu’il est également résistant aux vibrations.

Dans la boîte se trouvent deux câbles, un pour les ports USB-C et USB-A, mais pas de pochette de transport pour les contenir lorsqu’ils ne sont pas connectés au lecteur ou à un cordon. Les câbles mesurent 30 cm de long et, comme le disque ne pèse que 22 g, le fait que le disque pende sur le câble lorsqu’il est connecté à un système de bureau n’est probablement pas un problème.

Un léger désagrément est que je n’ai remarqué aucune LED d’activité sur le lecteur, ce à quoi nous nous attendons généralement.

Spécifications et fonctionnalités

Je suis tellement content que Corsair ne propose pas de modèles stupides de 250 ou 500 Go et ait plutôt opté pour trois capacités que les gens voudront et utiliseront plus probablement, en particulier 1, 2 et 4 To.

En interne, il s’agit de tranches 3D NAND câblées à un contrôleur Phison PS2251-18 et à d’autres composants électroniques pour faciliter une connexion à l’interface USB. Corsair cite les mêmes performances pour toutes les capacités et indique également qu’il n’utilise pas de cache DRAM, mais a plutôt alloué une partie de la NAND en tant que cache pSLC statique.

C’est formidable de voir un fabricant de disques être si ouvert sur les composants internes de ses disques plutôt que de cacher le contrôleur ou le mécanisme de cache comme s’il s’agissait d’un secret commercial. Et je félicite Corsair pour son approche franche.

Le fabricant cite également une valeur TBW (total d’octets écrits) pour chaque taille de disque, ce qui est inhabituel, et ceux-ci commencent à 250 To pour le modèle 1 To, puis augmentent à 500 To pour le 2 To et 1000 To pour le 4 To. Il s’agirait de valeurs TBW acceptables pour les disques internes M.2 NVMe avec des vitesses beaucoup plus élevées, de sorte que la probabilité que ces limites soient rencontrées par les propriétaires de l’EX100U est plutôt faible.

Mark Pickavance

Bien que le contrôleur de ces disques gère la récupération de place et la prise en charge SMART, ces unités ne prennent pas en charge la fonction TRIM ou n’ont pas de cryptage matériel.

Le principal argument de vente de l’EX100U est probablement que l’interface USB prend en charge les anciennes normes USB, mais adopte également la norme Gen 2 × 2 souvent ignorée. Bien que le nombre de machines dotées de ports Gen 2 × 2 soit relativement faible, ceux qui en disposent peuvent bénéficier d’un doublement de la bande passante potentielle disponible sur USB 3.2 Gen 2, ce qui aligne le débit sur celui de Thunderbolt 3.

Pour la plupart des utilisateurs disposant uniquement de Gen 2, les vitesses proposées ici sont d’environ 1 000 Mo/s, à la fois en lecture et en écriture, avec un port Gen 2 × 2 permettant jusqu’à 1 600 Mo/s en lecture et 1 500 Mo/s en écriture, quelle que soit la capacité. Taille.

Le modèle d’examen de 2 To était pré-formaté en exFAT, ce qui le rend directement utilisable sur n’importe quel PC moderne exécutant Windows. Et il peut facilement être reformaté pour être utilisé avec macOS ou Linux pour ces systèmes d’exploitation.

Dans l’ensemble, l’EX100U possède les fonctionnalités essentielles pour donner à Crucial, SanDisk et Kingston une certaine concurrence dans cette tranche du marché des SSD. Mais a-t-il les performances ?

Performance

Bien que mon équipement de test dispose d’un port USB 3.2 Gen 2 × 2, il faut savoir que la plupart des systèmes n’ont pas cette version d’USB, et c’est une condition essentielle pour tirer le meilleur parti de l’EX100U.

Ce n’est pas le lecteur Gen 2 × 2 le plus rapide disponible, mais il est au moins 50 % meilleur que les lecteurs qui ne prennent en charge que le mode Gen 2

Par conséquent, les vitesses citées ici sont nettement meilleures que celles que les utilisateurs connaîtraient sur USB 3.2 Gen 2, qui atteindrait une limite d’environ 1 000 Mo/s pour la lecture et l’écriture.

En utilisant CrystalDiskMark 8.0.4 en mode par défaut, l’EX100U a géré 1 701 Mo/s en lecture et 1 564 Mo/s en écriture, mieux que les performances citées. Ces résultats ont été pris en charge par ATTO, atteignant un pic de 1,69 Go/s en lecture et de 1,61 Go/s en écriture.

Mark Pickavance

Mais le test le plus réaliste a probablement été AS SSD, qui a évalué ce disque à 1 476 Mo/s et 1 413 Mo/s pour la lecture et l’écriture, légèrement en deçà des vitesses indiquées.

Dans ce même benchmark, le Kingston XS2000 a géré 1881 Mo/s en lecture et 1720 Mo/s en écriture, ce qui est proche du maximum que la bande passante Gen 2X2 peut atteindre.

Par conséquent, ce n’est pas le lecteur Gen 2 × 2 le plus rapide disponible, mais il est au moins 50 % meilleur que les lecteurs qui ne prennent en charge que le mode Gen 2.

Prix

Comme nous l’attendons de Corsair, l’EX100U n’est pas le SSD externe le moins cher du marché, mais son prix est raisonnable pour sa capacité et ses performances.

Aux États-Unis, les PDSF pour les 1, 2 et 4 To sont respectivement de 90,99 $, 184,99 $ et 464,99 $. Ces coûts se traduisent par 99,99 £, 199,99 £ et 489,99 £ au Royaume-Uni et 109,99 €, 219,99 € et 549,99 € en Europe.

En règle générale, quelle que soit la région ou la devise, le modèle 2 To offre le meilleur rapport coût par Go, et le modèle 4 To est l’option la plus chère par Go. Vous pouvez l’acheter auprès de Corsair et de détaillants, notamment Analyse au Royaume-Uni et Amazone presque partout.

Le produit concurrent avec lequel l’EX100U est le plus en concurrence est le Kingston XS2000, offrant une taille très similaire et des performances améliorées par rapport à l’USB 3.2 Gen 2×2.

Sur Amazon.com, le Kingston XS2000 se vend 109,99 $, 199,99 $ et 555,06 $ pour les trois mêmes capacités que Corsair propose sur l’EX100U. Cela le rend un peu plus cher que l’EX100U, mais il est légèrement plus rapide.

Mark Pickavance

Dans l’ensemble, le prix actuel de l’EX100U est sans aucun doute plus élevé que celui où il est susceptible de se reposer une fois les demandes initiales satisfaites et le canal réapprovisionné. Pour ceux qui ne s’intéressent qu’aux disques compatibles Gen 2 avec de plus grandes capacités, le Crucial X6 ne coûte que 329,99 $ pour le modèle 4 To. Si vous ne disposez pas de ports Gen 2 × 2, ces disques peuvent fonctionner à peu près à la même vitesse que l’EX100U, ce qui représente une meilleure valeur.

Consultez notre tableau des meilleurs disques durs et SSD portables pour plus d’options.

Verdict

On se retrouve dans un étrange marasme technologique, pour reprendre une référence nautique, un espace mort où les vents dominants du changement refusent de souffler.

En conséquence, l’USB 3.2 Gen 2 × 2, une technologie que la plupart des experts en technologie avaient ignorée comme une niche et une mesure provisoire, semble bénéficier d’un soutien inattendu de la part du Corsair EX100U et du Kingston XS2000, entre autres.

Pour être clair, cela peut être une fausse aube pour la technologie Gen 2 × 2 à moyen terme.

Une fois que l’USB 4.0 apparaît en force avec sa bande passante supérieure et sa compatibilité Thunderbolt potentielle, la résurgence de cette saveur USB est susceptible de couler sans laisser de trace. L’USB 4.0 n’inclut pas la prise en charge du mode 2 × 2, le remplaçant par un protocole de bande passante équivalent qui n’est pas rétrocompatible.

Pendant ce temps, le Corsair EX100U est une bonne option pour ceux qui ont la chance d’avoir des ports Gen 2 × 2 sur leurs systèmes, même s’il ne s’agit pas du lecteur le plus rapide de cette saveur que nous avons testé.

Mark Pickavance

Spécifications