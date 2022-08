Corruption dans le secteur des puces en Chine et expériences psychédéliques de VR

Les nouvelles: L’industrie chinoise de la fabrication de puces a sombré dans le chaos, avec au moins quatre hauts dirigeants associés à un fonds public de semi-conducteurs récemment arrêtés pour corruption. C’est une tournure explosive des événements qui pourrait obliger le pays à repenser fondamentalement la façon dont il investit dans le développement des puces.

Pourquoi est-ce important: Les quatre dirigeants sont d’anciens ou d’actuels employés du China Integrated Circuit Industry Investment Fund, surnommé le “Big Fund”, qui a été créé en 2014 pour construire une chaîne d’approvisionnement de puces fabriquées en Chine, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des États-Unis et de ses alliés. Le fait que le fonds soit animé par une mission politique et non par des intérêts financiers l’a rendu propice à la corruption.



Et après: Les analystes affirment que les dernières enquêtes pourraient pousser la Chine à gérer le financement des semi-conducteurs avec plus de précision et de connaissances professionnelles. Le pays a été contraint d’apprendre par essais et erreurs, ce qui signifie que des investissements plus ciblés dans des entreprises spécifiques seraient une prochaine étape logique, couplés à un nouveau patron pour le Big Fund. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

La réalité virtuelle est aussi efficace que les psychédéliques pour aider les gens à atteindre la transcendance

Les nouvelles: Après une expérience de mort imminente, l’artiste et physicien moléculaire computationnel David Glowacki a travaillé pour retrouver la transcendance hallucinatoire qu’il ressentait. Une expérience VR appelée Isness-D est son dernier effort. Et sur quatre indicateurs clés utilisés dans les études sur les psychédéliques, le programme a montré le même effet qu’une dose moyenne de LSD ou de psilocybine (le principal composant psychoactif des champignons “magiques”).

Comment ça fonctionne: Isness-D est conçu pour des groupes de quatre à cinq personnes, chaque participant étant représenté comme un nuage de fumée diffus avec une boule de lumière juste à l’endroit où se trouverait le cœur d’une personne. L’expérience implique que les participants se rassemblent au même endroit dans l’espace virtuel pour chevaucher leurs corps diffus, ce qui rend impossible de dire où chaque personne commence et se termine. Le sentiment de connexion profonde et de réduction de l’ego qui en résulte reflète les sentiments généralement provoqués par une expérience psychédélique.

Pourquoi est-ce important: Étant donné qu’Isness-D a suscité des réponses indiscernables de celles associées à des doses moyennes de psychédéliques, il pourrait aider à atténuer les symptômes des troubles de santé mentale tels que le trouble obsessionnel-compulsif, la toxicomanie, le trouble de stress post-traumatique et la dépression, qui sont tous assistés par des psychédéliques. la thérapie a été remarquablement bonne pour soulager. Lire l’histoire complète.

—Hana Kiros