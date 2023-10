Corrigez strictement la dispute alors que les fans prétendent que « la BBC veut que la star GONE » après la révélation des danses de la troisième semaine

CERTAINS fans de Strictly Come Dancing pensent que la série s’en prend à un concurrent en particulier.

Les fans ont été surpris par la sélection de danse de Nikita Kanda, ce qui a donné lieu à des débats sur la question de savoir si les juges étaient partiaux à son encontre, surtout après qu’elle s’est accrochée à la danse de dimanche.

Nikita Kanda et sa partenaire de danse Gorka Marquez

Nikita était parmi les deux derniers la semaine dernière avec Les Dennis qui a été éliminé de la série.[/caption]

Le joueur de 28 ans a atterri avec le Jive sur la musique du film Clueless au cours de la très importante troisième semaine.

La troisième semaine est la semaine du cinéma et tous les candidats se sont vu attribuer un thème tiré d’un film classique.

En voyant le thème révélé, un utilisateur de Reddit a déclaré : « Ils veulent que Nikita et Gorka GONE ».

Un deuxième utilisateur a déclaré : « Pauvre Nikita – un jive n’est pas ce que vous voulez après une atteinte à votre confiance. J’espère qu’ils garderont les choses simples et qu’elle le brisera.

Un autre utilisateur a ajouté : « Nikita pourrait tout aussi bien commencer à écrire son discours de sortie maintenant. Si elle ne peut pas gérer le pivotement de Charleston, je crains qu’elle n’ait aucune chance sur les coups de pied et les films.

Nikita a connu des difficultés la semaine dernière mais a réussi à éviter l’élimination, après avoir été placé parmi les deux derniers.

En dehors de l’émission, elle est l’animatrice de l’Asian Network Breakfast Show de la BBC.

En annonçant qu’elle rejoindrait cette saison de Strictly, elle a déclaré dans son émission de radio : « Je tremble littéralement, je n’arrive pas à y croire.

« J’ai grandi en regardant cette émission chaque année, collé à la télévision, comme beaucoup d’entre vous à la maison.

« Cela a été le plus grand secret de tous les temps, ça a été si difficile de garder ça pour moi et aujourd’hui je me sens soulagé, j’ai enfin dévoilé ça et partagé ce moment avec vous.

« J’ai hâte de voir les paillettes, le glamour, la coiffure, le maquillage, les tenues et même de rencontrer ces juges. »

Nikita était parmi les deux derniers aux côtés de Les Dennis et de sa partenaire de danse, Nancy Xu.[/caption] Pennsylvanie

Nikita a connu des difficultés la semaine dernière mais a réussi à éviter l’élimination, après avoir été classé parmi les deux derniers.[/caption] Pennsylvanie

Les fans ont été surpris par la sélection de danse pour Nikita, ce qui a donné lieu à des débats sur la question de savoir si les juges étaient partiaux à son encontre.