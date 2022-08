Correspondant de longue date de l’AP, le rédacteur en chef Marcus Eliason décède à 75 ans

NEW YORK (AP) – Marcus Eliason, un journaliste international dont les reportages perspicaces, la prose étincelante et l’édition habile ont honoré les fils d’information de l’Associated Press pendant près d’un demi-siècle, est décédé. Il avait 75 ans.

Il avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer, avait développé une pneumonie plus tôt cette semaine dans une maison de retraite et est décédé vendredi dans un hôpital de New York, a annoncé sa famille.

D’Israël et de la guerre des Six jours de 1967 à l’Afrique du Sud de l’époque de l’apartheid, en passant par les champs de bataille afghans, la sanglante Belfast, la chute du rideau de fer, la remise de Hong Kong et d’innombrables autres dates et histoires, Eliason a été témoin et a rapporté certains des grands événements mondiaux des dernières décennies du XXe siècle. Et lorsque ce siècle a pris fin, c’est la touche Eliason qui a accueilli le nouveau.

“D’est en ouest et du nord au sud, le monde a accueilli le nouveau millénaire dans une tapisserie scintillante de chants et de lumières qui a parcouru le monde”, a-t-il lancé dans l’article principal d’AP le 1er janvier 2000.

À ce moment-là, il était passé à son dernier poste, dont il a pris sa retraite en 2014, en tant que rédacteur en chef basé à New York de certains des plus grands articles et projets d’AP – et, enfin, en tant que rédacteur en chef des longs métrages internationaux, un précieux guide. pour des dizaines de journalistes AP dans le monde entier.

“Un type incontournable d’AP classique est parti”, a déclaré l’ancien président et chef de la direction d’AP, Louis D. Boccardi. « Même un rapide coup d’œil sur les grandes lignes de ses missions, tant à l’étranger qu’ici, en dit long. S’il y avait une tâche difficile qui nécessitait une main ferme, Marcus était souvent le choix.

« Marcus était un écrivain et éditeur merveilleux, érudit, sage et solidaire », a déclaré John Daniszewski, ancien rédacteur en chef d’AP International, aujourd’hui vice-président et rédacteur en chef de l’AP pour les normes. Claude Erbsen, correspondant de longue date et cadre mondial d’AP, a observé : “Il pouvait faire chanter et danser les mots.”

Jack Marcus Eliason est né le 19 octobre 1946 de parents juifs immigrés d’Europe et a grandi à Bulawayo, en Rhodésie. À 20 ans, après un bref apprentissage au Jerusalem Post en Israël, Eliason a rejoint le bureau de l’AP à Tel-Aviv en tant que messager et stagiaire “puncheur”, ou opérateur du télex utilisé pour transmettre des histoires.

Un mois plus tard, le 6 juin 1967, le conflit arabo-israélien connu sous le nom de guerre des Six jours éclate. Lorsque le nouvel employé est arrivé au travail et a été réprimandé pour ne pas s’être précipité plus tôt, il a raconté avoir dû acheter des produits d’épicerie d’urgence pour sa mère, creuser un abri anti-bombes dans la cour, ramasser des auto-stoppeurs bloqués, etc.

“Ne reste pas là à en parler, gamin,” gronda une vieille main. “Écris le.”

Il l’a fait, lançant une brillante carrière dans l’information et étant promu journaliste un an plus tard. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait appris à si bien écrire, il a répondu : « En poinçonnant la grande copie des journalistes du bureau de l’AP à Tel-Aviv.

Au cours des années 1970, la signature d’Eliason a dominé certaines des plus grandes histoires du Moyen-Orient : les attaques terroristes et les troubles du gouvernement israélien, une autre guerre arabo-israélienne, la visite historique d’Anwar Sadate en 1977 à Jérusalem.

« Anouar Sadate, président de l’Égypte, avait débarqué en Israël en mission de paix. Il était 19 h 59, le samedi 19 novembre », a-t-il rapporté. “Pour les Israéliens, et sans doute aussi pour les Égyptiens, c’était plus prodigieux que le pied de Neil Armstrong touchant la lune.”

En 1978, Eliason a été affecté au bureau de l’AP à Paris, où, parmi de nombreuses autres missions, il a couvert l’ayatollah en exil Ruhollah Khomeini alors qu’il dirigeait, de loin, la révolution islamiste en Iran.

Après un passage en Israël, Eliason a été transféré à Londres, où il est devenu rédacteur en chef. Ses reportages astucieux et sa prose magistrale se sont démarqués dans l’un des premiers “bureaux d’écriture” d’AP, qu’il s’agisse de couvrir l’effusion de sang des “Troubles” en Irlande du Nord ou de s’amuser avec des excentriques britanniques comme “le pire poète du monde”, William McGonagall.

“L’Ecosse rend ses poètes fiers, et aucune ville n’est sans sa statue à Robert Burns, Sir Walter Scott ou Robert Louis Stevenson”, a écrit Eliason de Dundee. “Mais mentionnez The Great McGonagall dans sa ville natale et les réactions vont d’un rire affectueux à un silence douloureux.”

Il est ensuite retourné en Israël, cette fois en tant que chef de bureau, dirigeant une équipe de journalistes et de photojournalistes primés dans les années 1990, supervisant le flux ininterrompu d’informations sur les soulèvements palestiniens, les pourparlers de paix israélo-arabes intermittents, les batailles politiques israéliennes et le missile Scud. attaques de l’Irak de Saddam Hussein. De là, il est passé à sa dernière affectation internationale, à Hong Kong, où il a couvert la passation de la colonie britannique sous contrôle chinois en 1997, tout en écrivant.

Au fil des décennies, l’AP a également exploité les talents du grand Israélien grégaire à l’accent sud-africain – un diplômé du secondaire dont la lecture insatiable et la réserve de connaissances ont souvent émerveillé ses collègues – pour des affectations temporaires dans certains des endroits les plus chauds du monde, sur certains des histoires les plus importantes de l’époque.

Il a rapporté de l’Afghanistan après l’invasion soviétique de ce pays en 1979 et de sa patrie d’Afrique australe pendant le pire de ses bouleversements anti-apartheid. Après la chute du mur de Berlin en 1989, l’AP a envoyé Eliason voyager le long de l’ancienne frontière du rideau de fer pour interroger des citoyens ordinaires et rédiger un rapport approfondi sur la signification de ce chapitre épique de l’histoire du XXe siècle.

En 1997, il a quitté Hong Kong pour le siège de l’AP à New York et un poste de rédacteur en chef pour des articles de fond du monde entier, un maître reconnu devenant un mentor compréhensif pour un groupe de jeunes correspondants étrangers, de Pékin à Berlin en passant par Buenos Aires.

“Il était l’un de ces héros du journalisme que j’avais en tant que jeune écrivain – ces signatures fascinantes et inaccessibles”, a déclaré l’un de ces correspondants, Ted Anthony, maintenant directeur de la nouvelle narration et de l’innovation de la salle de rédaction d’AP. “Puis il est devenu le plus grand éditeur que j’aie jamais eu, un mélange étonnant d’encouragement et d’exécution. Et un cher ami.

Lorsqu’il a pris sa retraite après 47 années ininterrompues avec l’AP, Eliason a fait remarquer que « je suis un gars qui a travaillé toute sa vie. Pas de bourses, pas de congés sabbatiques, pas de congés parentaux. J’avais beaucoup trop d’excitation pour ça.

Quittant son bureau pour la dernière fois, il entendit la vaste salle de rédaction de l’AP New York éclater en applaudissements. “C’était un geste gracieux et spontané qui m’a rappelé une fois de plus à quel point j’ai eu de la chance”, a-t-il écrit plus tard. Dit Boccardi: “C’est l’AP qui a eu de la chance.”

Eliason laisse dans le deuil sa femme, Eva, une fille, Avital, et un fils, David.

___

Charles J. Hanley a été écrivain et rédacteur en chef pour l’Associated Press de 1968 à 2011.

Charles J.Hanley, The Associated Press