Corrélats spécifiques au sexe pour la mortalité par suicide chez les personnes atteintes de schizophrénie : une étude basée sur la population sur 9 ans | BMC Psychiatrie

Cette étude de cohorte rétrospective suggère que les différences entre les sexes étaient courantes chez les personnes atteintes de schizophrénie décédées par suicide. [19]. Notre étude a indiqué que les hommes avaient un taux de mortalité par suicide plus élevé que les femmes et que le risque diminuait avec l’âge pour les deux sexes, ce qui concordait avec les conclusions précédentes. [20,21,22,23]. Cela pourrait être lié à un soutien social moins positif et à un peu plus de critiques reçues par les hommes que par les femmes. [24]; en outre, les patients de sexe masculin atteints de schizophrénie ont également présenté de moins bons résultats de traitement à long terme que leurs homologues de sexe féminin. [25].

Nous avons constaté que le fait d’être une femme, les coûts non couverts par l’assurance médicale et l’absence d’antécédents de traitement étaient associés à un risque accru de mortalité par suicide. Le système national de sécurité médicale en Chine est un système à plusieurs niveaux, dont le pilier est l’assurance médicale de base (IMC). Environ 95 % de la population chinoise est couverte par l’un des programmes BMI, y compris le programme d’assurance médicale de base des employés (EBMI) pour les personnes employées et le programme d’assurance médicale de base des résidents (RBMI) pour les résidents qui ne travaillent pas. [26]. Dans la présente étude, la proportion de personnes atteintes de schizophrénie dont les frais n’étaient pas couverts par l’assurance médicale était de 5,4 %, et les services médicaux non assurés étaient plus fréquents parmi les personnes au chômage et pauvres, ce qui aurait pu entraîner un accès réduit aux services et ressources de soins de santé. . Des données probantes ont montré que la pauvreté est liée à un risque accru de décès résultant d’un manque de ressources de santé et d’une mauvaise qualité des soins. [27]. Sans assurance médicale, les patients à faibles revenus sont plus susceptibles d’être désespérés en raison de leur incapacité à payer les frais de santé. [28]qui représente la majorité des paiements directs des patients [29]. Les dépenses liées au traitement à long terme peuvent également conduire à une non-observance, associée à des antécédents de tentatives de suicide, en particulier chez les femmes. [30]. Concernant le traitement, le traitement antipsychotique était associé à une mortalité par suicide plus faible chez les personnes atteintes de schizophrénie. [31]alors qu’aucun antécédent de consommation d’antipsychotiques n’a été associé à un risque accru de mortalité, le suicide étant une cause majeure [23]. Les données suggèrent que les patients schizophrènes naïfs de traitement peuvent avoir de moins bons résultats (par exemple, une mortalité plus élevée) que ceux qui ont reçu un traitement avec des médicaments antipsychotiques. [32]. Une mauvaise observance a également été associée au décès par suicide chez les patients atteints de schizophrénie. [33]. Une vaste étude de suivi a montré que la non-utilisation de médicaments antipsychotiques entraînait une multiplication par 37 de la mortalité par suicide. [34]. Cependant, un tel résultat n’a pas été observé chez les patients de sexe masculin ; cela pourrait être lié au fait que les patientes atteintes de schizophrénie présentaient davantage de symptômes dépressifs et que les hommes présentaient davantage de symptômes négatifs. [35]tandis que les symptômes dépressifs répondaient plus rapidement et plus complètement aux traitements antipsychotiques [36]. De plus, des preuves ont montré que les patientes avaient tendance à avoir des épisodes comorbides de dépression et de manie plus fréquents, plus d’automutilation et plus de tentatives de suicide. [37]ce qui a contribué à une utilisation plus fréquente d’antidépresseurs, de stabilisateurs de l’humeur, de benzodiazépines et d’autres sédatifs par les femmes par rapport aux hommes [9].

Cette étude a également révélé que des antécédents de comportement suicidaire constituaient un facteur de risque de décès par suicide chez les patientes, ce qui est soutenu par de nombreuses études. [38]. Les tentatives de suicide sont parmi les prédicteurs les plus importants des comportements suicidaires au stade précoce de la schizophrénie. [39]. Il a été rapporté que 25 à 50 % des patients atteints de schizophrénie avaient tenté de se suicider au cours de leur vie. [40]. Les patientes atteintes de schizophrénie commettent généralement plus d’actes de suicide non mortels que les patients de sexe masculin, tandis que les hommes sont plus susceptibles d’utiliser des moyens mortels et moins susceptibles de se livrer à des tentatives de suicide. [41].

Dans la présente étude, la durée moyenne de suivi du groupe suicidaire était de 38,08 mois, ce qui était plus long que le suivi de 2 ans habituellement utilisé dans les études antérieures. [6]. Cependant, il a été noté que la majorité des suicides chez les personnes atteintes de schizophrénie surviennent dans les 10 premières années suivant la maladie. [6]et le délai médian avant le suicide était de 5,6 ans à compter du premier épisode de psychose. [42]. Conformément à nos résultats, la mortalité due au suicide est remarquablement élevée au cours des 4 premières années de suivi. [43]. Nous avons également constaté que l’âge moyen de la cohorte totale était de 52,75 ans. Une étude [44] a montré que parmi les 6 430 587 patients enregistrés au NISP à travers la Chine, plus de 60 % étaient âgés de 45 ans et plus. La présente étude a également révélé que résider dans des zones rurales était un facteur de risque de décès par suicide chez les patients de sexe féminin et masculin atteints de schizophrénie. [45]. Il est bien documenté que les communautés rurales manquent de ressources en santé mentale, notamment de services de santé mentale, de ressources communautaires, de ressources humaines et de financement. [46]. De plus, les patients atteints de schizophrénie dans les communautés rurales sont confrontés à davantage de stigmatisation et de discrimination que ceux des communautés urbaines. [47]où les patients peuvent être mieux acceptés socialement et recevoir davantage d’interventions pour réduire leur stigmatisation et améliorer leurs symptômes cliniques et leur fonction sociale [48].

Bien que l’on pense que le mariage aide les patients atteints de schizophrénie à bénéficier d’un meilleur soutien social. [49] et atteindre de meilleures fonctions cliniques, sociales et professionnelles [50]l’impact du mariage sur les résultats à long terme des patients est discutable [51, 52]. Bien qu’une étude de suivi de 14 ans menée dans la Chine rurale ait indiqué que le taux de décès par suicide était plus fréquent chez les patients célibataires atteints de schizophrénie [51]le fait d’être marié ne s’est pas révélé être un facteur de risque de mortalité par suicide dans la schizophrénie [21]. La présente étude a révélé que les hommes mariés atteints de schizophrénie couraient un risque plus élevé de décès par suicide que les femmes mariées, ce qui pourrait être attribué aux raisons suivantes. Premièrement, les femmes ont subi un stress aigu plus fréquemment que les hommes au cours de l’année précédant leur apparition ; car la plupart des femmes avaient été mariées avant l’apparition de la psychose [53]ils avaient tendance à obtenir davantage de soutien de la part de leur partenaire et de leurs enfants. Deuxièmement, des données probantes ont montré que les patientes avaient des périodes de rémission plus longues et plus stables et des rechutes moins fréquentes. [35]tandis que les hommes préféraient se marier plus fréquemment pour améliorer leur statut social tout au long de la maladie [25]. Cependant, d’autres études sont encore nécessaires pour explorer l’association entre la mortalité par suicide et l’état matrimonial ou la qualité du mariage chez les personnes atteintes de schizophrénie.

Des études ont montré que la schizophrénie est associée à un taux accru de crimes violents lorsqu’elle est comorbide avec la toxicomanie. [54]ainsi qu’un risque accru de suicide et de mortalité prématurée. La présente étude n’a trouvé aucune association significative entre des antécédents de comportement violent et une augmentation de la mortalité par suicide, ce qui pourrait être lié au fait qu’un historique de comportement violent pourrait indiquer uniquement un modèle comportemental d’attaques délibérées plutôt que de tentatives de mettre fin à ses jours. [55].

Chez les patients hommes et femmes atteints de schizophrénie, l’âge avancé et les antécédents d’hospitalisation se sont révélés être des facteurs de protection contre la mortalité par suicide. Nous avons également constaté que l’âge de début supérieur à 28 ans était un facteur de protection contre la mortalité par suicide chez les patients de sexe masculin. Des études suggèrent que le risque de suicide diminue avec l’âge [56,57,58] et que les patients plus jeunes des deux sexes ont un taux élevé de mortalité par suicide [59]. Cependant, cette association pourrait être davantage liée à l’apparition de la schizophrénie qu’à l’âge en soi. [12]. Dans la présente étude, nous avons constaté que les patientes qui ont survécu au cours de la période de suivi de 9 ans avaient un âge de début plus avancé (31,50 ans pour les femmes contre 27,98 ans pour les hommes), et que les patientes avaient également un âge plus avancé pour se suicider. décès (27,92 ans pour les femmes contre 27,26 ans pour les hommes) à la fin du suivi. Dans l’ensemble, l’âge maximal d’apparition de la schizophrénie est de 20,5 ans, et près de la moitié de tous les cas (47,4 %) surviennent avant l’âge de 25 ans, les hommes représentant une plus grande proportion. [60]. Des recherches antérieures ont montré qu’un âge d’apparition plus précoce était associé à de meilleurs résultats chez les patients atteints de schizophrénie, et les données probantes indiquent qu’un âge d’apparition plus jeune était associé à des hospitalisations plus fréquentes, à des symptômes plus négatifs, à davantage de rechutes, à des fonctions sociales/professionnelles plus faibles, et des résultats mondiaux moins bons [61]. Conformément à des recherches antérieures, nous avons constaté que les personnes atteintes de schizophrénie qui n’avaient pas d’antécédents d’hospitalisation présentaient un taux de mortalité par suicide plus élevé. [21]ce qui pourrait être attribué au fait que les patients ayant des antécédents d’hospitalisation avaient tendance à recevoir un meilleur traitement antipsychotique.

Limites

La présente étude a bénéficié d’un échantillon de grande taille extrait d’une base de données basée sur la population. Cependant, cette étude présente également plusieurs limites. Premièrement, un biais de détection était inévitable étant donné la nature observationnelle rétrospective de cette étude. Deuxièmement, les taux de suicide dans cette étude pourraient avoir été sous-estimés en raison des pertes de suivi. Troisièmement, en raison de la conception rétrospective de l’étude, nous n’avons pas pu évaluer certains facteurs de risque importants, tels que la toxicomanie concomitante et la dépression. Quatrièmement, le manque de données sur les moyens de se suicider a encore limité les explorations ultérieures, et ce facteur pourrait être exploré dans de futures études prospectives. Cinquièmement, l’âge moyen des patients atteints de schizophrénie était de 53 ans dans la présente étude, ce qui est plus élevé que ce à quoi on s’attend généralement pour les patients schizophrènes, dont la maladie apparaît généralement à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. [61]. Cette limitation peut affecter la généralisabilité de nos résultats, suggérant la nécessité de futures études impliquant une population plus jeune atteinte de schizophrénie. De plus, compte tenu de la nature de cette étude, établir un lien de causalité entre les facteurs de risque identifiés et la mortalité par suicide reste difficile. Ainsi, d’autres études prospectives sont nécessaires pour vérifier nos résultats préliminaires.