Correction du marché – Shaw Local

IC Catholic célèbre sa victoire en trois sets lors d’un match de volley-ball de demi-finale de classe 2A le vendredi 11 novembre 2022 contre Freeburg. Les Knights ont ensuite affronté Genoa-Kingston lors du match de championnat. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Étant donné que Shaw Media couvre une grande partie du nord de l’Illinois, les photographes de l’entreprise sont parfois chargés de couvrir des événements sportifs desservant d’autres marchés. Alors que je couvrais la quatrième place de Newman volley-ball en Normal, j’ai également été chargé de tourner IC Catholic à Elmhurst pour l’un de nos journaux frères.

Pour une raison quelconque, j’ai souvent l’impression de sortir de ces jeux “uniques” avec une image qui me convient vraiment.

Cela a probablement à voir avec les enjeux élevés du jeu et l’effusion d’émotion que l’on voit souvent lors de tels événements.

De plus, lorsque la salle est en feu avec des fans énergiques et des joueurs enfermés, cette passion va s’infiltrer dans les veines des officiels, des journalistes et des photographes. À son tour, cela peut ajouter un œil très pointu, un doigt de déclenchement plus rapide et une hyper-mise au point à ce qui est présenté.

En parcourant les images de l’année dernière pour le meilleur de 2022, plusieurs de ces images ont fait le montage initial mais ont finalement été laissées de côté étant donné qu’il s’agit d’écoles hors marché.

Cela étant dit, je veux partager une de ces photos qui peut ou non avoir été vue en version imprimée ou sur le Web. Apprécier!

– Alex T. Paschal, suivez-moi sur Instagram @svmphotogs ou envoyez-moi un message à apaschal@shawmedia.com.