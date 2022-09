Correction du bug de tremblement de l’appareil photo de l’iPhone 14 à venir

Apple a présenté la gamme iPhone 14, les produits Apple Watch 8 et les nouveaux AirPods Pro lors d’un événement à Cupertino, en Californie, le 7 septembre 2022.

Apple vient de sortir ses iPhone 14 Pro et Pro Max haut de gamme la semaine dernière et certaines plaintes arrivent concernant un défaut bizarre de l’appareil photo.

Certains utilisateurs des nouveaux téléphones haut de gamme d’Apple, qui commencent respectivement à 999 $ et 1 099 $, ont signalé des problèmes lors de l’utilisation d’applications de caméra tierces comme TikTok, Snapchat et Instagram. Certains ont vu la caméra arrière trembler physiquement, rendre les photos floues et créer un bourdonnement ou un grincement.

CNBC n’a pas pu reproduire le problème, mais Apple a reconnu son existence. “Nous sommes conscients du problème et un correctif sera publié la semaine prochaine”, a déclaré un porte-parole d’Apple à CNBC.

Utilisateurs Reddit et Comptes Twitter ont publié des vidéos qui montrent la faille en action. Un YouTubeur, Luc Miani, a mis en ligne une vidéo sur Twitter montrant comment l’appareil photo de son iPhone 14 Pro Max vibre lorsqu’il utilise Snapchat, ce qui rend sa photo floue. Vous pouvez également entendre la caméra du téléphone émettre un fort bourdonnement dans la vidéo de Miani.

La cause du problème n’est pas claire, mais Le gardienqui a été le premier à signaler le bogue, a suggéré qu’il pourrait être lié à la fonction de stabilisation optique de l’image du téléphone, qui est destinée à contrer les effets d’une main tremblante de l’appareil photo.