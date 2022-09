Correction de l’erreur d’application incapable de démarrer correctement (0xc000007b)

Si vous voyez ce message d’erreur : “L’application n’a pas pu démarrer correctement”, c’est presque certainement parce que vous essayez d’exécuter un jeu ou un programme sous Windows et qu’il y a quelque chose qui ne va pas sur votre PC ou votre ordinateur portable.

Vous trouverez ci-dessous différentes méthodes, dont la plupart sont simples, que vous pouvez utiliser pour essayer de corriger l’erreur 0xc000007b. Vous n’aurez peut-être besoin d’en utiliser qu’un seul, mais dans certains cas, vous aurez besoin d’une combinaison d’entre eux pour résoudre le problème.

En règle générale, vous verrez cette erreur lorsqu’il y a un mélange de versions 32 bits et 64 bits de Windows et d’applications, mais ne vous inquiétez pas trop à ce sujet. Passons à la résolution de problèmes.

Méthode 1. Redémarrez votre ordinateur

Désolé d’aller à la charge de The IT Crowd, mais la première chose à essayer est de redémarrer Windows. Cela semble trop simple, mais cela donne parfois des résultats.

Dans la plupart des cas, c’est le framework Microsoft .NET qui cause les problèmes. Vous pouvez télécharger la dernière version de .NET Framework auprès de Microsoft.

Une fois installé (ou réinstallé), redémarrez et réessayez votre application ou votre jeu.

Méthode 3. Activer les droits d’administrateur

Essayez d’exécuter le jeu ou l’application avec des droits d’administrateur. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci ou sur l’exécutable réel du jeu, sélectionnez Propriétés et ouvrez l’onglet Compatibilité. Cochez la case “Exécuter ce programme en tant qu’administrateur” et cliquez sur OK.

Chris Martin / Fonderie

Méthode 4. Réinstaller l’application ou le jeu

Vous pouvez désinstaller et réinstaller le jeu ou le programme que vous essayez d’exécuter – simple mais parfois le moyen le plus rapide et le plus efficace de se débarrasser de l’erreur.

Mettez à jour Windows. Dans de nombreux cas, Windows se mettra automatiquement à jour, mais pour vous en assurer, dirigez-vous vers le Panneau de configuration et recherchez « Windows Update ».

Dans les versions ultérieures, y compris Windows 10/11, vous pouvez ouvrir l’application Paramètres (recherchez simplement dans le menu Démarrer ou cliquez sur l’icône de rouage qui apparaît juste au-dessus du logo Windows lorsque vous cliquez dessus en bas à gauche de l’écran).

Dans l’application Paramètres, cliquez sur Mise à jour et sécurité, puis vous devriez voir un bouton pour vérifier les mises à jour :

Méthode 6. Exécutez ChkDsk

Exécutez ‘chkdsk’ (c’est-à-dire vérifier le disque) en ouvrant cmd (recherchez-le ou appuyez sur Win + R).

Dans la fenêtre, tapez “chkdsk c: /f /r”. S’il s’agit du disque Windows principal, il vous demandera de le programmer pour le prochain démarrage. Lorsque vous redémarrez, il effectuera une vérification avant d’accéder à l’écran de connexion. Les partitions ou d’autres lecteurs peuvent également être vérifiés de cette façon, alors choisissez-les si c’est là que l’application problématique est installée.

Méthode 7. Réinstaller DirectX

Cela peut être la solution pour les jeux qui ne se chargent pas. La façon de procéder dépend de votre version de Windows et de la version de DirectX dont vous avez besoin. Il y a des instructions complètes sur le site Web de Microsoft.