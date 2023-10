Correa mène les Twins dans l’ALDS contre son ancienne équipe, les Astros de Houston

Correa a été repêché au premier rang par Houston en 2012 et a passé sept saisons avec les Astros avant de signer avec les Twins avant la saison 2022. Il reste proche de nombreux joueurs et entraîneurs des Astros, mais a convenu avec Baker qu’il mettrait cela de côté lorsque la série au meilleur des cinq commencera samedi.

L’arrêt-court a mis son passé avec Houston derrière lui et se concentre sur son avenir avec les Twins. Mais il a admis que c’était agréable d’être de retour en ville cette semaine et de voir certains des fans qui l’aimaient tant lorsqu’il était une star éternelle des séries éliminatoires pour les Astros.

« Je suis allé manger hier soir et tous les fans des Astros me souhaitent bonne chance », a déclaré Correa. « Je me dis : ‘tu es sûr de vouloir me souhaiter bonne chance ?’ »