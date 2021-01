TAMPA, Floride: Matt Corral a lancé pour 342 verges et deux touchés, menant le Mississippi à une surprise de 26-20 contre l’Indiana, septième classée, dans l’Outback Bowl samedi.

Une passe de 3 verges des Corrals à Dontario Drummond a permis aux Rebels (5-5) de devancer définitivement avec 4:12 à jouer. La défense Ole Miss a réussi un arrêt de plus pour assurer le premier record non-perdant de l’école depuis sa 6-6 en 2017.

L’entraîneur Lane Kiffin a été récompensé avant le match avec un nouveau contrat, même s’il vient de disputer sa première saison avec les Rebels.

Drummond a terminé avec six attrapés pour 110 verges. Corral a complété 30 des 44 passes sans interception, y compris un lancer TD de 5 verges à Casey Kelly qui a permis à Ole Miss de prendre une avance de 13-3 au milieu du deuxième quart.

Jack Tuttle a terminé 26 sur 45 pour 201 verges à son deuxième départ à la place de Michael Penix Jr. pour l’Indiana, qui a perdu son quart-arrière vedette à la suite d’une blessure au genou de fin de saison fin novembre.

Stevie Scott III a couru pour 99 verges et a marqué sur des séries de 3 et 2 verges pour aider l’Indiana à éliminer un déficit de 20-6 au quatrième quart.

Ole Miss a raté le point supplémentaire après la prise de TD de Drummonds. Indiana a conduit aux Rebels 33 avant de caler et de retourner le ballon sur les bas dans la dernière minute.

DÉCLARATION UNIFORME

Indiana a fait sensation en supprimant les logos Big Ten de leurs uniformes avant le match, ce qui a suscité des spéculations sur une rupture entre les Hoosiers et la conférence après que l’équipe n’ait pas reçu de place dans un match du Nouvel An.

Le logo Big Ten a été remplacé par un logo Outback Bowl sur les maillots, et les lettres LEO ont été ajoutées aux casques.

L’entraîneur Tom Allen a publié une déclaration pour clarifier ce que nous portons sur notre uniforme et notre casque, notant que depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur à Indiana, le mantra du programme a été LEO, Love Each Other.

Cette saison a été la plus éprouvante que nous ayons jamais vécue, et nous avons estimé qu’il était approprié de présenter LEO, qui nous a menés à travers l’une des années les plus historiques de l’histoire du football de l’Indiana, a déclaré Allen. Nous n’avions pas l’intention de manquer de respect à qui que ce soit. Nous sommes fiers d’être membres des Big Ten et représentons toujours notre conférence.

LE TAKEAWAY

Ole Miss: The Rebels est apparu dans un bol pour la première fois depuis cinq ans, terminant sur une note gagnante malgré le fait de jouer sans deux de ses joueurs offensifs les plus productifs, le receveur Elijah Moore et l’ailier serré Kenny Yeboah, qui s’est retiré du reste de la saison. pour se concentrer sur le projet de la NFL.

Indiana: Les Hoosiers n’étaient pas contents de ne pas avoir été sélectionnés pour participer à un match du New Years Six. La défaite du samedi a conclu une saison au cours de laquelle ils ont fait tourner les têtes en battant les poids lourds traditionnels des Big Ten Penn State, Michigan, Michigan State et Wisconsin et perdant de justesse face au finaliste de la CFP Ohio State sur la voie de leur meilleur départ depuis 1993.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

La perte pourrait coûter à Indiana ce qui aurait probablement été un Top 10 dans le dernier sondage AP.

SUIVANT:

Ole Miss: Les rebelles ont eu l’une des infractions les plus explosives du pays lors de leur première saison sous Kiffin, qui doit maintenant relever le défi de construire une défense capable de l’aider à réduire l’écart entre son équipe et l’élite de la SEC.

Indiana: Allen a suscité des attentes pour un programme que des années étaient juste après coup en ce qui concerne le football Big Ten. Les Hoosiers sont apparus dans des bols consécutifs de janvier pour la première fois et la figure d’être motivé pour prouver que leur récent succès n’est pas un hasard.

___

